 Минфин США продлил срок завершения бизнес-операций с ″Группой ГАЗ″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.05.2018
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Мир

Минфин США продлил срок завершения бизнес-операций с "Группой ГАЗ"

Крайний срок для завершения деловых операций с российской "Группой ГАЗ" в рамках штрафных мер США перенесен с 5 июня на 23 октября. Минфин США готов смягчить санкции при одном условии.

Министерство финансов США (фото из архива)

Министерство финансов США (фото из архива)

Департамент министерства финансов США по контролю за иностранными активами продлил срок завершения бизнес-операций с компаниями "Группы ГАЗ" до 23 октября 2018 года. Об этом свидетельствует документ, опубликованный ведомством во вторник, 22 мая. Ранее выдвигалось требование завершить операции до 5 июня.

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При этом ограничительные меры в отношении "Группы ГАЗ" могут быть смягчены, если ее основной владелец Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию, приводит агентство "Интерфакс" комментарий Минфина США.

Санкции США в отношении российских бизнесменов

После публикации "Кремлевского доклада" США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний 6 апреля. Под ограничительные меры, в частности, подпали "Русал", En+ Group и машиностроительные активы промышленной группы "Базовый элемент" Олега Дерипаски. Минфин США 23 апреля допустил возможность смягчения санкций в отношении "Русала" - также при условии, что Дерипаска прекратит контролировать компанию.

Тогда же группа компаний En+, являющаяся контролирующим акционером "Русала", сообщила, что Дерипаска согласился покинуть совет ее директоров и готов уменьшить свою долю в ней ниже 50 процентов. Однако в Минфине США заявили, что само по себе это не является основанием для вывода компании из-под санкций.

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    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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Документ Минфина США

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