 Минфин США дал еще месяц на продажу активов ″Русала″, En+ и ГАЗа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2018
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Мир

Минфин США дал еще месяц на продажу активов "Русала", En+ и ГАЗа

Американские инвесторы должны разорвать контракты с подпавшими под санкции российскими компаниями и продать их акции до 6 июня.

Министерство финансов США

Министерство финансов США

Министерство финансов США продлило срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций российских компаний En+, "Русал" и "Группы ГАЗ", которые подпали под санкции Вашингтона. Инвесторы должны сделать это до 6 июня, а не до 7 мая, как планировалось ранее. Им также следует прекратить контракты с компаниями из санкционного списка.

Контекст

Многие немецкие компании имеют тесные связи с Россией и работают на ее рынке. DW - о возможных последствиях для экономики Германии новых американских санкций против РФ. (19.04.2018)

С момента введения новых санкций США акции "Русала" на бирже в Гонконге рухнули почти втрое. DW выяснила, какую помощь в России могут оказать алюминиевой компании Дерипаски. (17.04.2018)

Также новым документом от 1 мая продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга "Кубань", "Базового элемента", B-Finance, SC EuroSibEnergo, "Газпром бурение", "Ладога Менеджмент", АО NPV Engineering, группы "Ренова". Против этих компаний санкции были введены в связи с действиями РФ в Украине.

По "Кремлевскому докладу" США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний 6 апреля. Под ограничительные меры, в частности, подпали, "Русал" и En+ Group Олега Дерипаски. Минфин США 23 апреля допустил смягчение санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.

Тогда же группа компаний En+, являющаяся контролирующим акционером "Русала", сообщила, что Дерипаска согласился покинуть совет ее директоров и готов сократить свою долю в ней ниже 50 процентов. Однако в Минфине США заявили, что само по себе это не является основанием для вывода компании из-под санкций.

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    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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