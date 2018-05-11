Минфин РФ предложил урезать расходы на пенсии в 2018 году

Министерство финансов РФ предложило сократить статью пенсионных расходов в бюджете на 2018 год на 51,5 миллиарда рублей. Впроекте соответствующих поправок в бюджет, опубликованном в пятницу, 11 мая, на федеральном портале правовой информации, указывается, что общие расходы по разделу "Социальная политика" могут уменьшиться на 52,93 миллиарда рублей. Расходы на социальное обеспечение предлагается снизить на 5,9 миллиарда рублей.

При этом законопроект предполагает увеличение нескольких статей расходов, в частности, расходы на силовые структуры, обеспечивающие национальную безопасность (на 20,3 миллиарда рублей), на армию (на 2,3 миллиарда) и на поддержку экономики (на 5,3 миллиарда), отмечает РИА "Новости".

Расходы Пенсионного фонда возрастут

Между тем расходы Пенсионного фонда России (ПФР) в 2018 году должны возрасти на 371 миллиард рублей до 7,35 триллиона, что следует из поправок в бюджет организации. Изначально планировалось, что расходы увеличатся на 279 миллиардов рублей. При этом расходы на выплату пенсий вырастут на 99 миллиардов.

Как отмечает "Интерфакс", такие поправки предполагают сокращение трансфертов из федерального бюджета на 68,3 миллиарда рублей по сравнению с планировавшейся ранее суммой. При расходовании бюджета ПФР в 2018 году будут использованы переходящие остатки средств из бюджета за 2017 год на сумму в 234,2 миллиарда рублей.

8 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, сообщил, что в "самой короткой перспективе" представит законопроект об изменении пенсионного возраста. Он не заявил напрямую о повышении, но указал, что прежние возрастные рамки (55 лет для женщин и 60 - для мужчин) устарели. Они были приняты "по сути, в 1930-е годы", когда продолжительность жизни составляла сорок лет.

О вероятном повышении пенсионного возраста сразу после президентских выборов предупреждали многие политологи и экономисты. В начале апреля Центр стратегических разработок Алексея Кудрина в своей стратегии развития до 2034 года предложил новые пенсионные возрастные рамки: до 63 лет у женщин и до 65 - у мужчин.

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