"Минский диалог": поиск общего знаменателя между Востоком и Западом

Трехдневный форум по вопросам безопасности в Восточной Европе завершился в пятницу, 25 мая в Минске. Эксперты из разных стран дискутировали о способах восстановления взаимного доверия и снижения напряженности.
Конференция "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", прошедшая 23-25 мая в Минске, не дала и не должна была дать готовых решений для разрешения острого регионального конфликта в Донбассе. Цель была другая – поиск общего знаменателя между новыми центрами силы в условиях эрозии международной системы безопасности, построенной после завершения Второй мировой войны. "В эти три дня кто только ни клялся Хельсинкскими соглашениями!", – отметил эксперт Российского совета по международным делам Сергей Маркедонов при подведении итогов форума.
Инициативу "Хельсинки-2" считают нереалистичной
Мнение участников конференции относительно инициативы белорусского президента, известной под условным названием "Хельсинки-2", разделилось, но большинство считает ее нереалистичной.
"Сейчас наблюдается драматическая ситуация, где старое переплетается с новым... Мы ищем рецепты будущего в прошлом, поэтому появляются "Хельсинки-2", "Минск-3"", – объясняет глава украинского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его мнению, вряд ли возможно создать межгосударственную площадку "Хельсинки-2", но может иметь успех неправительственная экспертная площадка такого рода.
Эксперт организации Jamestown Foundation Владимир Сокор предостерег белорусскую сторону от попытки реализации идеи о реформировании ОБСЕ с целью наделения этой организации механизмами гарантирования безопасности. "Мы не можем повторить Хельсинки", – уверен американский эксперт. По его словам, этому будут противодействовать большие государства, поэтому данная цель не достижима и контрпродуктивна.
Ему возразил российский эксперт Маркедонов, который предложил, чтобы минский форум занимался и нереалистичными проектами – тогда будет шире горизонт обсуждения.
Беларусь – на ментальную карту мира
Зато мнение Владимира Сокора о том, что целью "Минского диалога" должно стать нанесение Беларуси на ментальную карту людей, принимающих решения в планетарном масштабе, судя по всему, получило полную поддержку участников форума.
Бывший представитель Великобритании при НАТО сэр Адам Томпсон, обращаясь к организаторам конференции, сказал: "Было нужно поместить Беларусь на карту мира. Поздравляю, вы это сделали!"
Нужен структурный диалог между Россией и Западом
Самуэль Чарап из американской корпорации "Рэнд" обратил внимание на то, что Россия и Запад взаимно обвиняют друг друга в агрессивности, а себя рассматривают в оборонительной позиции, что мешает ведению диалога. Эксперт констатировал, что когда существует недоверие, нужно вести непрерывные переговоры.
В свою очередь глава регионального офиса по сотрудничеству и миру в Европе Фонда имени Фридриха Эберта (FES) Райнхард Крумм (Reinhard Krumm) напомнил об инициативе 2016 года германского председательства в ОБСЕ – структурный диалог в рамках ОБСЕ с еженедельными встречами представителей ЕС, России, США. "Очень сложно лгать друг другу, если вы часто видитесь", – указал Райнхард Крумм.
Малые страны сетуют на эгоизм крупных
В интервью DW Лауринас Янавичус из Институт международных отношений и политических наук Вильнюсского университета высказал мнение, что на форуме диалог между Россией и Западом пока не получился – стороны только сказали друг другу: "вы не правы". Тем не менее литовский эксперт считает такие попытки диалога полезными, особенно для белорусской стороны, которая таким образом преследует цель обеспечения собственной национальной безопасности.
Впрочем, Лауринас Янавичус скептически оценивает в этом плане возможности малых и средних стран. По его словам, это особенно показательно, "когда ты слышишь, как к этим инициативам относятся большие страны, особенно когда они разговаривают не с малыми странами, а между собой".
Глава постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, бывший замминистра иностранных дел РБ Валерий Воронецкий в интервью DW выразил мнение, что "для малых стран, прежде всего, важно, чтобы эффективно работало международное право, ООН, ОБСЕ обеспечивали соблюдение этого международного права".
Парламентарий посетовал на национальный эгоизм крупных государств, которые в первую очередь думают о собственных интересах, что привело к разбалансировке механизмов послевоенного миропорядка. "Международное право часто нарушается, ООН и ОБСЕ порой не справляются с теми вызовами, которые стоят перед ними. Поэтому нам всем сегодня нужно садиться и возвращаться к истокам", – сказал Валерий Воронецкий.
В форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" приняли участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. По словам руководителя негосударственной экспертной инициативы "Минский диалог" Евгения Прейгермана, решено сделать данный форум ежегодным.
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