 Минобороны ФРГ приукрасило свою отчетность | Новости из Германии о Германии | DW | 26.05.2018

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Германия

Минобороны ФРГ приукрасило свою отчетность

По данным Федеральной счетной палаты Германии, Минобороны умолчало о ряде проблем и недочетов, когда отчитывалось перед бундестагом.

Ангела Меркель на фоне военнослужащих бундесвера

Ангела Меркель на фоне военнослужащих бундесвера (фото из архива, апрель 2018 года)

Федеральная счетная палата Германии (Bundesrechnungshof) подвергла критике доклад министерства обороны ФРГ в бундестаге о боеготовности германских вооруженных сил. Согласно независимому органу финансового контроля, из отчета "недостаточно четко следовало, что отдельные боевые системы могут быть введены в строй только с ограничениями". Об этом говорится в документе, направленном счетной палатой в комитет бундестага по бюджетным вопросам. Полный текст уведомления находится в распоряжении AFP. Выдержки из него агентство обнародовало в субботу, 26 мая. 

Контекст

Проверка Федеральной счетной палаты свидетельствует о том, что немецкие военные не в должной мере осваивают выделенные им средства. Ошибки в реализации одного проекта привели к его существенному удорожанию. (24.04.2018)

Год назад при бундесвере было создано специальное управление, занимающееся вопросами кибербезопасности. Как и где будет обучаться элита немецких кибервойск - в репортаже DW. (01.04.2018)

К 2025 году расходы Германии на оборону составят 1,5 процента от объема ВВП. Ангела Меркель не исключила, что когда-нибудь этот показатель достигнет двух процентов. (14.05.2018)

Так, в документе, в частности, отмечается, что оборонное ведомство назвало отдельные системы готовыми к эксплуатации - при том, что в ряде случаев имела место "неполная комплектация", отсутствовали запасные детали, и задействовать технику можно было только для обучения военнослужащих.

"В целом министерство должно более четко обозначать", для каких целей возможно применение тех или иных боесистем, уверены в Федеральной счетной палате.

Кадры и кибербезопасность 

Кроме того там обратили внимание на увязку вопросов материально-технического обеспечения с кадровыми проблемами: "В условиях нехватки личного состава бундесвер не может вводить в строй свои боесистемы, как это предусмотрено".

Наконец, Федеральная счетная палата Германии рекомендовала оборонному ведомству в своих отчетах в дальнейшем отдельный раздел отводить под вопросы кибербезопасности.

В середине мая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия в условиях обострения международной ситуации увеличит расходы на оборону. В 2018 году они составят 38,5 млрд евро, в 2019-м - 41,5 млрд.

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    Долго и дорого, или Eurofighter

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  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


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Готов ли немецкий бундесвер к миротворческой миссии в Донбассе

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На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ. (20.02.2017)  

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