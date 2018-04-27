Минобороны ФРГ потребует для бундесвера 12 млрд евро дополнительно

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leien) намерена запросить для своего ведомства 12 млрд евро дополнительно на период до 2021 года включительно. Эта сумма значительно превышает бюджетный план, предусмотренный министром финансов Олафом Шольцем (Olaf Scholz), сообщает в воскресенье, 29 апреля, еженедельник Bild am Sonntag.

По информации издания, на 2019 год министерство обороны потребует 3 млрд евро сверх бюджетного плана. В следующем 2020 году ведомство запросит 4 млрд евро дополнительно, а в 2021 году - уже 5 млрд евро. Однако в бюджетном плане германского Минфина на эти цели предусмотрено всего 5,5 млрд евро до конца 2021 года.

Серьезная потребность в модернизации

Запланированного увеличения расходов недостаточно, заявили в министерстве обороны в пятницу, 27 апреля. В ведомстве указали на серьезную потребность наверстать отставание в сфере оснащения бундесвера, а также модернизировать инфраструктуру, прежде всего, в среднесрочной перспективе. Иначе реализацию по меньшей мере одного из крупных международных военных проектов не смогут начать в следующем году.

Помимо прочего, бундесвер также разработал план военных проектов, пишет Bild am Sonntag. Среди приоритетных проектов Минобороны - кооперация с Норвегией по проектированию и строительству подводных лодок, а также покупка шести военно-транспортных самолетов "С-130 Геркулес", которые должны войти в состав совместной с Францией авиационной эскадрильи в Нормандии.

Критика от Трампа

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) 27 апреля раскритиковал Германию за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону. ФРГ должна тратить на оборонные нужды не менее двух процентов своего ВВП, заявил он, выразив надежду на то, что каждый партнер по НАТО выполнит и даже перевыполнит эту цель.

Ангела Меркель сообщила, что, начиная с 2019 года, ее страна будет тратить на оборону 1,3 процента своего ВВП. В настоящее время германские расходы на военные нужды составляют 1,25 процента ВВП.

Критика оснащения бундесвера

В последние годы неоднократно подвергалось критике оснащение бундесвера, в частности, выявлялись проблемы с оружием, военной техникой, а также с привлечением военнослужащих и гражданского персонала. В частности, в конце февраля был опубликован доклад о состоянии вооруженных сил Германии в 2017 году уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханса-Петера Бартельса (Hans-Peter Bartels).

В документе говорится о крайне неудовлетворительном материальном оснащении бундесвера. В конце прошлого года вышли из строя все шесть немецких подводных лодок. В отдельные промежутки времени в течение года все 14 военно-транспортных самолетов A400M были в нерабочем состоянии. В распоряжении флота вместо 15 фрегатов имеются только девять. Одной из главных причин такого состояния в докладе названы решения, принятые в связи с реформой бундесвера в 2011 году.

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