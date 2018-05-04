 Минобороны РФ подтвердило взятие на вооружение ″Искандеров″ в Калининградской области | Новости из Германии о России | DW | 04.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Минобороны РФ подтвердило взятие на вооружение "Искандеров" в Калининградской области

Ракетные комплексы "Искандер-М" были доставлены в регион в начале 2018 года. Ранее об их присутствии заявили представители литовской армии.

Ракетный комплекс Искандер-М (фото из архива)

Ракетный комплекс "Искандер-М" (фото из архива)

Минобороны России впервые подтвердило размещение в Калининградской области и взятие на вооружение ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом в пятницу, 4 мая, сообщило информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя российского Минобороны.

Контекст

Россия старательно готовится к обороне, создавая все новые виды наступательных вооружений. Что означает эта несостыковка, объясняет политолог Иван Преображенский. (22.05.2017)

Комплексы были доставлены в город Черняховск в Калининградской области в начале текущего года. По словам представителя ведомства, они стоят на вооружении 152-й гвардейской ракетной бригады, которая входит в состав армейского корпуса Балтийского флота. В начале февраля о присутствии "Искандеров" заявили представители армии Литвы.

В октябре 2016 года официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Минобороны ранее неоднократно перебрасывало "Искандеры" в Калининградскую область и намерено делать это впредь "в рамках боевой подготовки".

Смотрите также:

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:13

Без двух минут полночь: новая гонка вооружений?

Контекст

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Без двух минут полночь: новая гонка вооружений?  

Почему растут мировые продажи оружия, и какую роль в этом играет РФ?  

Почему НАТО наращивает присутствие на Востоке - DW Новости  

Также по теме

Russische Raketen Iskander bei einer Militärparade in Moskau

СМИ сообщили о переброске "Искандеров" в Калининградскую область 07.10.2016

Представитель разведслужб США подтвердил сообщения в СМИ о том, что РФ перебрасывает в Калининградскую область ракетные комплексы "Искандер-М". Источник не исключает, что цели могут быть "безобидными".

Russland Iskander Rakete

Минобороны РФ подтвердило переброску "Искандеров" под Калининград 08.10.2016

Официальный представитель Минобороны РФ заявил, что Россия не скрывала факт переброски оперативно-тактических ракетных комплексов в Калининградскую область.

Russische Raketen Iskander bei einer Militärparade in Moskau

НАТО раскритиковала переброску российских "Искандеров" под Калининград 09.10.2016

Североатлантический альянс негативно оценил переброску ОТРК "Искандер-М" в Калининградскую область. МИД Литвы счел этот шаг реакцией Москвы на увеличение присутствия НАТО в странах Балтии.

Самые читаемые

Россию призвали возобновить членские платежи в Совет Европы  

Компании из Нидерландов попали под следствие за Крымский мост  

Зачем зятю президента Казахстана порт на Балтике?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно