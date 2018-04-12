Минное поле Twitter-дипломатии Дональда Трампа

Судьба Сирии решается через твиты Дональда Трампа. Он то призывает Россию готовиться к ракетным ударам США, то пишет, что они "могут быть скоро или совсем нескоро". Взгляд Сергея Елкина.
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