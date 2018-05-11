 Министр экономики ФРГ признал трудность защиты немецкого бизнеса в Иране от санкций США | Новости из Германии о Германии | DW | 11.05.2018
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Германия

Министр экономики ФРГ признал трудность защиты немецкого бизнеса в Иране от санкций США

Министр экономики ФРГ Петер Альмайер напомнил, что по закону нет возможности компенсировать ущерб от иностранных санкций. Ранее поддержку от государства потребовали представители немецкого бизнеса.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер

После выхода США из ядерной сделки с Ираном министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) предостерег от поспешных контрмер, направленных на защиту немецкого бизнеса. "У нас нет юридических рычагов для защиты немецких компаний от решений американской администрации или для введения в их отношении исключительного порядка", - заявил Альтмайер. Накануне он заявил, что надеется минимизировать экономические последствия выхода США из ядерного соглашения с Ираном

Меры наподобие создания государственного фонда для компенсации возможных убытков компаний, которые работают в Иране, немецкими законами в настоящий момент не предусмотрены, напомнил Альтмайер. "Если бы мы принципиально заявили, что мы компенсируем подобные убытки, то для ряда других стран по всему миру это могло быть стать стимулом для одностороннего введения санкций и штрафных мер. Поэтому я бы предостерег всех от опрометчивых предложений", - сказал Альтмайер. При этом правительство Германии обеспечивает пострадавшие компании юридической поддержкой.

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Министр экономики Германии также возлагает надежды на продолжающиеся переговоры между США и ЕС о снятии пошлин на алюминий и сталь. "Если нам по этой теме удастся донести, что американцам и европейцам лучше быть вместе, чем поврозь, тогда мы, возможно, сможем заговорить и на другие темы", - добавил Альтмайер.

Ранее ведущие представители немецкого бизнеса жестко раскритиковали призыв Белого дома к компаниям из ФРГ немедленно прекратить взаимодействие с Тегераном, а также потребовали поддержки от государства. Объем торговли между Германией и Ираном в 2017 году достигла объема в 3,4 миллиарда евро.

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    Автор: Наталия Королева


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