 Министр экономики ФРГ обещал не забывать Украину | Новости из Германии о Германии | DW | 18.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Министр экономики ФРГ обещал не забывать Украину

Во всем, что мы делаем, мы должны учитывать интересы Украины, которая является жертвой агрессии, заявил Петер Альтмайер.

Петер Альтмайер

Перед началом переговоров в Сочи между канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом России Владимиром Путиным, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) призвал не забывать об Украине. Ему самому и Меркель важно, чтобы во всем, что они делают, учитывались интересы Украины, заявил министр в интервью общественно-правовой медиакомпании ARD в пятницу, 18 мая.

Контекст

Участники германо-российской конференции не возлагают особых надежд на переговоры Ангелы Меркель с Владимиром Путиным 18 мая на берегу Черного моря. (17.05.2018)

На фоне споров вокруг строительства нового газопровода "Северный поток-2" министр сказал, что он своим недавним визитом в Киев хотел показать: "Германия ничего не делает против интересов Украины. Мы как раз хотим достичь того, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован и обеспечен не только самими Украиной и Россией, но и Европейским Союзом".

Ангела Меркель в пятницу встречается в Сочи с Владимиром Путиным. На этой встрече, помимо выхода США из атомной сделки с Ираном и войны в Сирии, будут обсуждаться конфликт вокруг Украины и энергетические проблемы.

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:31
Now live
03:31 мин

О чем Меркель в Сочи будет говорить с Путиным

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

О чем Меркель в Сочи будет говорить с Путиным  

Перед встречей Путина и Меркель: что сказал немецкий министр про санкции - DW Новости  

Труба раздора "Северный поток-2" - "Заповедник"  

Также по теме

Peter Altmaier

Министр экономики ФРГ совершит визиты в Москву и Киев 07.05.2018

Альтмайер планирует обсудить со своими российским и украинским коллегами проект газопровода "Северный поток-2", сообщили источники dpa в кругах правительства Германии.

Russland Nordstream Gaspipeline

Евросоюз не может согласовать единую позицию по "Северному потоку-2" 12.10.2017

Польша и страны Балтии выступают против строительства газопровода "Северный поток-2". Звучат призывы к переговорам с Россией. Юристы ЕС, однако, считают, что такие переговоры не входят в компетенцию Еврокомиссии.

Russland Nordstream Gaspipeline

Юристы ЕС: Nordstream не входит в компетенцию Еврокомиссии 28.09.2017

Еврокомиссия намеревалась провести с Россией переговоры об эксплуатации газопровода "Северный поток - 2". Однако юристы Совета ЕС пришли к выводу, что такие переговоры не входят в ее компетенцию.

Самые читаемые

ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийском Идлибе  

Комментарий: Немецкие иллюзии о Путине и России  

Китай предложил США меры по торговому дефициту  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно