 Министр обороны ФРГ призвала к более жесткому курсу в отношении России | Новости из Германии о Германии | DW | 22.04.2018
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Германия

Министр обороны ФРГ призвала к более жесткому курсу в отношении России

Российская сторона должна выполнить данные в Минске обещания, считает Урсула фон дер Ляйен. Улучшению отношений, по мнению министра, препятствует ряд факторов.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (фото из архива)

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (фото из архива)

Министр обороны Германии призвала к более жесткому курсу в отношении России. Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье, 22 апреля. "Президент Путин не ценит слабости", - считает она. По мнению министра, путем санкций необходимо "настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний" до тех по, пока не произойдет смягчение ситуации.

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Улучшению отношений с Россией препятствует ряд факторов, полагает фон дер Ляйен. К ним относятся, в частности, аннексия Крыма, причастность России к ухудшению ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиации и защита режима Асада.

"Ключевой проблемой" фон дер Ляйен считает "образ врага", который необходим Кремлю, но не Западу. В подобной ситуации важно сохранить готовность к диалогу с Москвой "с позиции единства и силы", полагает министр.

Изменится ли механизм решений по вопросам внешней политики?

Евросоюзу также необходимо "изменить механизм принятия решений", в частности, по вопросам внешней политики, считает фон дер Ляйен. Сейчас для принятия решения требуется одобрение всех 28 членов ЕС. Однако ситуация в мире иногда требует быстрой реакции, отмечает министр, поэтому надо ставить вопрос о возможности принятия Евросоюзом решений простым большинством.

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