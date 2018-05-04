 Министр обороны ФРГ поставила бундесверу новые задачи | Новости из Германии о Германии | DW | 04.05.2018
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Германия

Министр обороны ФРГ поставила бундесверу новые задачи

Бундесверу предстоит сосредоточить внимание не только на участии в миротворческих миссиях, но и на обеспечении обороны страны и защите союзников по НАТО.

Солдаты бундесвера

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) намерена отказаться от фокусирования бундесвера на участие в международных миротворческих миссиях, как это было в последние десятилетия. В проекте новой "Концепции бундесвера" наряду с миротворческими миссиями основными задачами вооруженных сил Германии названы национальная оборона и защита союзников по НАТО, сообщил в пятницу, 4 мая, представитель министерства.

Контекст

DW - о всех международных миссиях и операциях, в которых на разных континентах участвуют немецкие военнослужащие. (08.03.2018)

Германия готова брать на себя больше, чем прежде, ответственности в мире. Таков главный смысл новой военно-политической стратегии, принятой правительством ФРГ. Подробности - у DW. (13.07.2016)

Год назад при бундесвере было создано специальное управление, занимающееся вопросами кибербезопасности. Как и где будет обучаться элита немецких кибервойск - в репортаже DW. (01.04.2018)

У военно-транспортного самолета Airbus A400M очень плохой имидж. Несправедливо, считают в немецких ВВС. Корреспондент DW побывала на базе бундесвера, где базируются новые самолеты. (26.04.2018)

Ранее о проекте этого документа сообщила газета Süddeutsche Zeitung. В нем национальная оборона определена как "самая амбициозная задача с высокой необходимостью наверстать упущенное". На ее выполнение потребуются миллиарды евро.

По словам представителя Минобороны, проект документа конкретизирует положения, записанные в новой "Белой книге" - военно-политической стратегии, принятой правительством ФРГ летом 2016 года. В ней говорится, что ситуация в сфере безопасности сильно изменилась. Продолжающийся кризис на востоке Украины и аннексия Россией Крыма продемонстрировали, что мироустройство в Европе находится под угрозой. РФ названа в "Белой книге" "вызовом безопасности на континенте".

В последние годы СМИ многократно сообщали о проблемах технического оснащения бундесвера. В связи с этим фон дер Ляйен потребовала увеличить финансирование армии в ближайшие четыре года на 12 млрд евро.

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  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

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    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:05

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