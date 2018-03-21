 Министр обороны Норвегии обеспокоен активностью России | Новости из Германии о Европе | DW | 21.03.2018
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Европа

Министр обороны Норвегии обеспокоен активностью России

Глава Минобороны Норвегии считает, что российское поведение у границ королевства стало более агрессивным.

Радар на острове Вардё

Радар на острове Вардё

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен считает, что Россия стала агрессивнее вести себя вблизи границ королевства. Об этом он заявил в среду, 21 марта, на встрече сосвоим американским коллегой  Джеймсом Мэттисом. "Мы видим возросшую агрессивность российского поведения у наших границ. Они имитировали несколько воздушных атак в Северной Норвегии", - указал глава оборонного ведомства.

Контекст

Около 300 американских морских пехотинцев разместятся на норвежской военной базе "Вернес". Им предстоят обучение боевым действиям в зимних условиях и совместные маневры с норвежскими военнослужащими. (16.01.2017)

Новый радар заменит старую систему "Глобус-2", установка которой в начале 2000-х годов вызвала протесты России. Москва считала, что радар используется для отслеживания ракетных испытаний РФ. (30.03.2016)

По его словам, Россия направила большое количество военнослужащих на север страны и передислоцировала ракетные системы. Бакке-Йенсен подчеркнул, что после этого министерство начало "особенно пристально" следить за всеми действиями российской стороны. Глава Пентагона посоветовал норвежскому коллеге увеличивать расходы на оборону королевства.

В начале марта глава Военной разведывательной службы Норвегии Мортен Хага Лунде уже заявлял, что ВКС РФ в 2016 году отрабатывали нанесение ударов по целям, расположенным на территории Северной Норвегии, в частности по объектам на острове Вардё. Там расположен радар "Глобус-2",  который находится в ведении военной разведки королевства.

После заявления руководителя разведслужбы российское посольство в Норвегии обвинило СМИ страны в распространении дезинформации и намеренном создании образа врага в лице России.

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  • Потайной вход в хранилище

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  • Туннель, ведущий в бункер

    Кладовая глобальной катастрофы

    Бункер

    За входом скрывается 120-метровой туннель, ведущий в хранилище. Холодильные установки обеспечивают постоянную температуру - 7 градусов ниже нуля. В конце туннеля - дверь бункера, где хранятся образцы посадочного материала со всего мира, собранные под эгидой ООН в 2006 году. Арктический холод призван сохранить семена от уничтожения в случае природных бедствий или ядерной войны.

  • Хранилище

    Кладовая глобальной катастрофы

    Идеальное место

    Для подобной миссии Шпицберген считается идеальным местом, ведь Норвегия ни с кем не воюет, а сам архипелаг - демилитаризованная зона. Для региона характерна небольшая тектоническая активность. Кроме того, хранилище находится на высоте 130 метров над уровнем моря, поэтому и наводнения ему не грозят. На фото: карманные фонарики в полной готовности.

  • Семена из всех уголков мира

    Кладовая глобальной катастрофы

    Семена из всех уголков мира

    Трижды в году хранилище "оживает": прибывают новые образцы семян, готовые занять свое почетное место на одной из полок банка посадочного материала. Складские помещения предусмотрены для размещения 4,5 миллиона видов сельскохозяйственных растений. 500 семян приходится в среднем на каждый вид. Всего в трех помещениях бункера может поместиться 2,25 миллиарда семян.

  • По первому требованию

    Кладовая глобальной катастрофы

    По первому требованию

    Недавно семена, прибывшие на хранение из Сирии, были затребованы обратно - впервые со дня основания хранилища. Запрос пришел из Международного центра аграрных исследований в засушливых регионах. Речь шла о сортах злаков, произрастающих в устойчивых к засухе регионах Ближнего Востока.

  • Семена будущего из Германии?

    Кладовая глобальной катастрофы

    Семена будущего?

    Образцы посадочного материала из Германии хранятся в серебристых, герметично закрытых алюминиевых упаковках. В данное время в бункере Шпицбергена содержится 865 тысяч образцов семян из более 5 тысяч видов растений, имеющихся в мире. В официальном каталоге зарегистрированы образцы из 217 стран.

    Автор: Михаэль Марек, Инга Ваннер


Смотреть видео 15:26

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Контекст

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На Шпицбергене в Заполярье хранятся семена сельскохозяйственных культур со всего мира. В случае глобальной катастрофы хранилище призвано спасти человечество от голода. (06.10.2015)  

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