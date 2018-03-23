 Министр обороны Великобритании назвал поддержку ЕС ″лучшим ответом″ Кремлю | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Министр обороны Великобритании назвал поддержку ЕС "лучшим ответом" Кремлю

Терпение мирового сообщества в отношении политики Путина "на исходе", считает министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Ряд стран ЕС не исключает отзыв своих послов из Москвы.

default

Терпение мирового сообщества в отношении политики Владимира Путина "на исходе", заявил в понедельник, 26 марта, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в ходе визита в Эстонию. Выраженная лидерами стран Евросоюза солидарность с Великобританией по делу экс-агента Сергея Скрипаля "является поражением" российского президента, полагает министр.

Поддержка позиции Великобритании ЕС и членами Североатлантического альянса, по мнению министра, является "наилучшим ответом на намерения Кремля" и "посылает невероятно мощный сигнал" Москве , отмечает Уильямсон.

Контекст

DW - о двух пунктах повестки дня саммита Евросоюза, так или иначе затрагивающих интересы России, политические и экономические. (22.03.2018)

По данным The Times, ФРГ, Франция, Нидерланды и другие страны ЕС готовятся присоединиться к ответным мерам Лондона на отравление Скрипаля. (24.03.2018)

Возможный отзыв послов

На саммите ЕС, состоявшемся в Брюсселе 22 и 23 марта, президенты и главы правительств стран Евросоюза решили отозвать для консультаций посла Евросоюза в Москве. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Европейский Союз готов "в случае необходимости принять новые меры в качестве единого ответа".

Отзыв своих послов из Москвы не исключают, в частности, Ирландия, Дания, Эстония, Латвия и Литва. Президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность высылки некоторых российских дипломатов, заявил агентству Reuters знакомый с ситуацией источник.

Между тем в понедельник посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, где его уведомили о том, что принято решение о высылке российских дипломатов, сообщает РИА "Новости". О вызове российских послов объявили также министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.

Дело Скрипаля

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

В ответ на отравление Скрипаля премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Они покинули Лондон во вторник, 20 марта. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место проишествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Британский полицейский в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:22

ЕС и РФ: дипломатический кризис усиливается

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

ЕС и РФ: дипломатический кризис усиливается  

Конфликт ЕС и РФ: зачем на самом деле отозвали посла из Москвы - DW Новости  

Дело Скрипаля в ЕС: ждать ли новых санкций?  

Самые читаемые

Специалисты назвали возможную причину пожара в ТРЦ в Кемерово  

Международный скандал в берлинской сауне: оставь одежду всяк сюда входящий  

МИД ФРГ выступил за отмену принципа единогласия в ЕС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно