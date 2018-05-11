Мимими в берлинском зоопарке

Этот медвежонок, живущий с мамой в столичном зверинце, конечно, не знает, что сегодня, 13 мая, в Германии отмечают День матери. Он ее обнимает просто так - без официального повода!
Очковый медвежонок родился в берлинском зоопарке Фридрихсфельде (в восточной части города, во времена ГДР - на территории Восточного Берлина) четыре месяца назад. Он, конечно, и не подозревает о том, что матерей сегодня в Германии принято поздравлять - с цветами и конфетами. Медвежонок обнимает свою маму просто так - без официального повода, нежно и искренне!
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