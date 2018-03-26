Милиция затягивает суд над белорусскими правозащитниками | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 26.03.2018

В понедельник, 26 марта, в суде Советского района Минска не состоялось рассмотрение административных дел шести белорусских правозащитников, задержанных накануне. По мандату Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) они хотели провести мониторинг несанкционированного шествия "Марш чести и воли". Как рассказала DW одна из задержанных, Настя Лойко, правозащитники были остановлены на выходе из кафе "Лидо" - еще до того, как развернули наблюдение, но уже были одеты в накидки с надписью "наблюдатели". Далее задержанные провели около 8 часов в автозаке и отделении милиции, а потом их отпустили, взяв расписки об обязательной явке в суд Советского района Минска к 12 часам 26 марта. Однако в назначенное время суд не начался. Когда он состоится и состоится ли вообще - пока не ясно.

Власти в Минске испугались внимания к процессу?

В фойе и коридорах суда Советского района Минска 26 марта в полдень собралась большая группа правозащитников, журналистов, а также организаторов "Марша чести и воли" - присутствовали экс-кандидаты в президенты Владимир Некляев и Николай Статкевич, учредитель незарегистрированного движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик и другие. Параллельно с судом над шестью правозащитниками должны были пройти суды над десятком активистов, которые либо готовили эту акцию, либо были задержаны при попытке принять в ней участие.

Олег Гулак (на фото слева) не дождался 26 марта начала слушания дела

Перед закрытием здания суда в 13 часов на обед замначальника Советского РУВД Тимур Кессель сообщил всем присутствующим, что сегодня материалы в суд не поступят. И отказался от каких-либо комментариев. "Впервые в Минске такое дело доходит до суда, впервые в Минске составили протоколы на наблюдателей как на участников акции", - заявил в интервью DW председатель Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) Олег Гулак. По его выражению, "то, что мы увидели сейчас в суде, - это вообще цирк, потому что такое впечатление, что наша правовая система заходит в какой-то тупик".

Гулак обратил внимание и на отсутствие повесток с вызовом в суд, и на то, что протоколы из милиции в суд не поступили к сроку. А особенно - на непонятный статус Некляева, Статкевича и Сивчика, которых превентивно задержали, посадили отбывать ранее не отбытый административный арест и почему-то освободили вечером 25 марта - до завершения срока ареста. "Это действие за границами закона - ни посадить, ни выпустить по закону не могут!", - констатировал глава БХК.

Суд может пройти без участия обвиняемых правозащитников

"Мы боимся, что их (наши дела. - Ред.) могут рассмотреть без нашего присутствия", - поделилась опасением с DW активистка незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Настя Лойко. В Facebook она назвала само задержание "восьмичасовым включенным мониторингом работы милиции (с 11.45 до 19.50)" и заявила о плохом менеджменте. В интервью Лойко рассказала о нарушении процедуры работы с задержанными - милиционеры не представлялись, не разъясняли права, в протоколе изъятия вещей указывали отсутствующих понятых и т.д.

Татьяна Мастыкина в суде Советского района Минска

"Только через 7 часов задержания мне показали протокол административного правонарушения. Там было написано, что я в 12.00 на площади Якуба Коласа принимала активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, чем нарушила закон. Однако я не была на площади. Там также время задержания не совпадает с реальным задержанием по времени", - пояснила Настя Лойко.

Принудительная дактилоскопия с выламыванием пальцев

На всех шестерых задержанных правозащитников милицией были составлены протоколы о нарушении статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) "участие в несанкционированных мероприятиях". Но одной из шестерых, Татьяне Мастыкиной, инкриминируют и нарушение статьи 23.4 КОАП - "неподчинение законному требованию должностного лица". Сразу после освобождения правозащитники сообщили, что с Мастыкиной обходились в отделении милиции особенно жестко.

В интервью DW она сама это подтвердила. Мастыкина объяснила, что принципиально отказывалась сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться до того, как милиционеры представятся, а также пока не будет составлен протокол.

"Сначала мне выламывали пальцы, я кричала, что мне больно, что они действуют не по процедуре. Потом они нашли какой-то такой видимо новый метод (взятия отпечатков. - Ред.) - у меня был сжат кулак, они брали за ногти и за ноготь выгибали каждый палец. Выгибали очень сильно и откатывали", - рассказала Татьяна. В фойе Советского райсуда она опознала одного из тех милиционеров. По утверждению Мастыкиной, в ее принудительной дактилоскопии участвовал замначальника Советского РУВД Тимур Кессель, который как раз в это время убеждал журналистов, что сегодня суда не будет.

Татьяна Мастыкина написала заявление с жалобой на незаконные действия сотрудников милиции, также она оспаривает утверждение, что сопротивлялась при задержании. "Единственное, против чего я сопротивлялась, - это сдача отпечатков пальцев. У меня в голове был только принцип, что это мое право и его нужно отстоять. И самое приятное для них, что я могу сделать, - это сломаться и сдать это все добровольно. Это не для меня", - сказала Мастыкина.

Ни в канцелярии суда, ни в милиции не сообщили, когда состоится и состоится ли вообще заседание суда по делам шестерых белорусских правозащитников.

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