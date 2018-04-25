Микропластик повсюду - что делать?

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений

В машине или вручную?

Мыть посуду лучше руками, чем в посудомоечной машине, так как расходуется меньше воды и энергии: тут как будто спорить не о чем. Но специалисты подсчитали: чтобы перемыть 140 столовых приборов, тарелок и чашек экономичная посудомоечная машина расходует 1 киловатт электроэнергии и 15 литров воды. На то же самое, но под краном, мы тратим вдвое больше воды и на 28 процентов больше электроэнергии.