Микропластик повсюду - что делать?

Пластмасса покоряет мир. Но есть и другая сторона этого прогресса: микрочастицы пластика содержатся в одежде, краске, косметике и даже в питьевой воде. Чем это чревато?
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