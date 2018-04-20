 МИД ФРГ обвинил РФ в ″спланированной дезинформации″ по делу Скрипаля | Новости из Германии о Германии | DW | 21.04.2018
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Германия

МИД ФРГ обвинил РФ в "спланированной дезинформации" по делу Скрипаля

МИД ФРГ пошел на необычный шаг, опубликовав опровержение информации российских государственных СМИ об отравлении Скрипалей веществом BZ, в котором назвал их "спланированной дезинформацией".

Здание германского МИДа в Берлине

Здание германского МИДа в Берлине

МИД Германии в необычно резкой форме отреагировал на сообщения российских государственных СМИ о том, что в пробах по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей были обнаружены следы химического вещества BZ. Это утверждение опровергает применение вещества "Новичок", разработанного и произведенного в России, и является неверным, говорится в сообщении, опубликованном на сайте германского внешнеполитического ведомства 20 апреля под заголовком "Ложные слухи в деле Скрипаля".

МИД ФРГ заявляет о "спланированной дезинформации"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) всегда направляет в лаборатории несколько сравнительных проб, которые не имеют отношения к расследуемому делу и служат как своего рода плацебо, чтобы проверить работу экспертов, указывает МИД ФРГ. В случае с делом Скрипалей одна из таких сравнительных проб содержала вещество BZ, однако не имела отношения к самому отравлению.

Контекст

Эксперты ОЗХО опровергли версию Лаврова, согласно которой Скрипалей могли отравить веществом BZ. Следов этого вещества в пробах из Солсбери нет, заявили в организации. (18.04.2018)

Москва, очевидно, не заинтересована в расследовании дела Скрипаля. Правда, и британскому правительству можно задать ряд острых вопросов, пишет FAZ. (05.04.2018)

Террористов или криминалитет не стоит рассматривать в качестве производителя этого ОВ. Тут нужен "определенный опыт обращения с этим веществом и знания в соответствующей области химии", - полагает Трапп. (04.04.2018)

Как и другие страны, Россия знает о существовании сравнительных проб, поэтому распространение сообщений о предположительном применении вещества BZ при отравлении Скрипалей является "спланированной дезинформацией", отмечает германское ведомство. В доказательство оно приводит заявление гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю, который также говорит, что наличие BZ в контрольных пробах "не имеет отношения" к пробам, взятым в британском Солсбери, где были обнаружены отравленные Скрипали.

В то же время в оригинальной пробе из Солсбери эксперты обнаружили содержание вещества "Новичок", напоминает МИД ФРГ. При этом отсутствие примесей в его пробе служит "сильной уликой", указывающей на "причастность к отравлению должностных лиц страны происхождения яда", так как изготовить вещество такой концентрации можно только в специализированной лаборатории.

Сергей Лавров не упоминается в заявлении МИДа

Большинство заявлений на сайте МИД ФРГ - сдержанные по форме и тону, однако случай с отравлением бывшего двойного агента Скрипаля заставил ведомство пойти на необычный шаг, отмечает журнал Der Spiegel. При этом МИД - "очевидно, из-за дипломатической осторожности" - не упоминает, что о наличии BZ в пробах говорил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. В целом, тон сообщения, по-видимому, соответствует курсу нового министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas), предполагает Der Spiegel. 

14 апреля Лавров заявил, что в образцах из Солсбери обнаружили следы нервно-паралитического отравляющего вещества BZ и высокой концентрации вещества A-234, сославшись на лабораторию в швейцарском Шпице. Позднее центр радиологического и химико-биологического анализа в Шпице призвал не сомневаться в выводах британских экспертов относительно характера токсичного химиката, использовавшегося при отравлении Скрипалей.

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  • Заседание Совета Безопасности ООН

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  • Здание МИД России

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    Взаимные высылки диломатов

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  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

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    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:01

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о "Новичке"

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Der Spiegel комментирует сообщение МИД ФРГ по отравлению Скрипаля

МИД ФРГ - о ложных сообщениях российских СМИ о деле Скрипаля

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о "Новичке"  

Откуда взялся "Новичок": противостояние Запада и России  

Дело Скрипаля: как определить происхождение "Новичка"?  

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