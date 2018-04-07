МИД РФ обещает жестко ответить на новые санкции США

Новые санкции, введенные Минфином США против 24 граждан РФ и 14 российских компаний, не останутся "без жесткого ответа". "Никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 6 апреля.

В документе утверждается, что американские санкции направлены против российских компаний, "давно поддерживающих деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест". Цель санкций - устранение рыночных конкурентов США, сказано в заявлении МИД РФ. Каким будет ответ российской стороны, не уточняется.

Пострадавшие от санкций получат господдержку

В тот же день глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пообещал "еще больше поддерживать" компании, попавших под новые санкции США. "Некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции таких компаний. Мы это не приемлем, за это будем жесточайше наказывать", - пригрозил министр. По его словам, в отношении российских компаний, отказывающихся работать с попавшими под санкции предприятиями, будут применяться административные наказания.

В свою очередь, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, выступая перед парламентскими журналистами, заявил, что "российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны". Не уточнив, какого типа поддержку предполагается им оказать, он пообещал "обсуждать эти вопросы со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики".

Ранее сообщалось, что совокупное состояние семи российских миллиардеров, угодивших под санкции, в день их введения сократилось более чем на 1,25 млрд долларов. Наиболее пострадал Олег Дерипаска, потерявший более 15 процентов своих активов. Состояние Сулеймана Керимова сократилось на 3,9 процента, Виктора Вексельберга - на 0,4 процента.

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