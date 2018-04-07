МИД РФ назвал сообщения о химатаке в Сирии "сфабрикованными"

Москва считает "сфабрикованной" информацию о новой химической атаке в Сирии, в которой гуманитарные организации обвиняют сирийскую армию. "Продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа в воскресенье, 8 апреля.

Обвинения в химатаке безосновательны и нацелены на то, чтобы "выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования", считают в Москве. "Военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами… может привести к самым тяжелым последствиям", - предупреждает МИД.

Более 100 жертв

Гуманитарная организация "Белые каски" сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе.

Большинство среди пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают "Белые каски". В гуманитарной организации "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM) сообщили о том, что получили подтверждение гибели по меньшей мере 150 человек, и выразили опасение, что число жертв будет продолжать расти.

"Одна из самых ужасных химатак в Сирии"

"Это одна из самых ужасных химических атак в сирийской истории", - заявил председатель UOSSM Ганем Тайяра. Спасатели предполагают, что при нападении использовалось вещество зарин, так как многие жертвы были обнаружены в подвалах, где они укрывались от бомбардировок.

Представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт заявила, что Вашингтон внимательно следит за вызывающий обеспокоенность информацией о новом случае применения химического оружия в Сирии. В заявлении Нойерт указывается, что к ответу нужно будет призвать, помимо сирийского правительства, также и Россию.

Сирийское информационное агентство SANA назвало сообщения о химатаке дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом. Ранее сирийская армия при поддержке российской авиации вошла на территорию города Дума. Наблюдатели не исключают, что до полного восстановления контроля над Восточной Гутой остались считанные дни.

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