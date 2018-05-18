Местные выборы в Молдавии - генеральная репетиция парламентских

Досрочные местные выборы, прошедшие 20 мая в двух крупнейших городах Молдавии - Кишиневе и Бельцах, - показали неожиданные результаты. В Бельцах с первого тура победил Николай Григоришин, выдвиженец пророссийской "Нашей партии" под руководством бизнесмена Ренато Усатого. По предварительным данным, за него проголосовали почти 62 процента избирателей. Согласно законодательству, выигравшим считается кандидат, набравший 50 процентов плюс один голос.

В Кишиневе в лидеры выбились социалист Ион Чебан с 41 процентом и председатель проевропейской партии DA (Demnitate si adevar- "Достоинство и правда") Андрей Нэстасе, получивший почти 32 процента голосов избирателей. Вопреки всем соцопросам, во второй тур в Кишиневе не прошла независимый кандидат Сильвия Раду, занявшая третье место, получив немногим больше 17 процентов голосов. Второй тур досрочных выборов пройдет в Кишиневе 3 июня. Опрошенные DW эксперты считают эти выборы генеральной репетицией парламентских, которые пройдут в ноябре 2018 года.

"Обкатка технологий"

Неожиданность результатов досрочных местных выборов в молдавской столице заключалась в том, что независимый кандидат Сильвия Раду не прошла во второй тур. По результатам опроса Центра социологических исследований, обнародованным в Кишиневе 11 мая, она набрала бы почти 32 процента голосов избирателей, оставив позади социалиста Иона Чебана с его 31 процентом и Андрея Нэстасе, единого кандидата от проевропейских партий DA, PAS (Partidul Actiunea si solidaritatea - Партия "Действие и солидарность") и либерал-демократов, которому прочили лишь 15 процентов.

Андрей Нэстасе

Раду, как считают многие, негласно поддерживала правящая Демократическая партия, организовав ей широкую медийную поддержку на телеканалах медиахолдинга, который принадлежит лидеру демократов олигарху Владу Плахотнюку, и использование административного ресурса. Так, утверждают в интервью DW источники, пожелавшие остаться анонимными, на некоторых государственных и частных предприятиях перед началом избирательной кампании сотрудников заставляли заполнять подписные листы в поддержку Раду.

Поздно вечером 20 мая на пресс-конференции в молдавской столице Сильвия Раду заявила, что ее результат связан с низкой явкой избирателей (она составила 35,5 процента) и выразила мнение, что, если бы кишиневцы были активнее, она прошла бы во второй тур. С этой точкой зрения не согласна политический аналитик Стелла Жантуан. "На примере Раду демократы попробовали обкатать технологии, которые они намерены использовать на парламентских выборах, - заявила она в беседе с корреспондентом DW. - Они оказывают поддержку якобы независимому кандидату, рассчитывая на то, что в парламенте он будет лоббировать их интересы. Но план не сработал".

В этом году парламентские выборы впервые пройдут по смешанной системе, когда половина кандидатов идет по партийным спискам, вторая половина - по одномандатным округам. Такое положение было внесено в законодательство 20 июля 2017 года, до этого голосование в парламент шло полностью по партийным спискам. Закон раскритиковали международные эксперты. Так, в распространенном в июне 2017 года пресс-релизе Венецианской комиссии говорится о том, что "реформа вызывает озабоченность, в том числе и по той причине, что депутаты будут уязвимы и подвержены влиянию деловых интересов".

Протестное голосование

Как считает Стелла Жантуан, "и в Кишиневе, и в Бельцах голосование на местных выборах было протестным. Сработал антирежимный фактор, люди проголосовали против власти". С точки зрения эксперта, "результаты хороши не только для лидеров гонки, но и для избирателей. Это вернуло им веру в собственные силы".

Предвыборная агитация на улицах Кишинева в пользу Иона Чебана

Вышедший во второй тур местных выборов Андрей Нэстасе в начале 2015 года был одним из лидеров Гражданской платформы "Достоинство и правда", которая организовала в Кишиневе массовые протесты против действующей власти. Участники протестов требовали также расследования о выводе из молдавских банков в офшоры миллиарда долларов и наказания виновных. Полгода палатки протестующих стояли в центре молдавской столицы. В сентябре 2016 года партия DA выдвинула своего лидера Андрея Нэстасе кандидатом в президенты страны, но он снял свою кандидатуру в пользу Майи Санду, председателя другой проевропейской партии PAS. Санду вышла во второй тур, но проиграла кандидату от пророссийских социалистов Игорю Додону.

На досрочных местных выборах в Кишиневе Андрей Нэстасе пользуется поддержкой партии Майи Санду и либерал-демократов. В его предвыборных заявлениях практически не было геополитической риторики, однако его открыто поддерживали некоторые румынские политики.

"Геополитика еще будет"

Политический консультант Сергей Манастырлы не увидел в первом туре выборов "явного геополитического подтекста", который традиционно сопровождает любую избирательную кампанию в Молдавии. По мнению эксперта, это подтверждает и низкая явка избирателей, которые "становятся очень активными, когда речь идет о внешнеполитическом курсе страны". Но вот во втором туре "нас ждут и жесткие геополитические заявления, столкновения пророссийских и проевропейских интересов кандидатов. Так будет и на парламентских выборах". С точки зрения Манастырлы, разность геополитических интересов "исключает возможность формирования широкого антиолигархического фронта, который является главной угрозой для нынешней власти".

20 мая досрочные местные выборы прошли в пяти населенных пунктах страны, в том числе в двух крупнейших городах - Кишиневе и Бельцах. Мэр Кишинева, вице-председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ, занимавший этот пост с 2007 года, подал в отставку 16 февраля 2018 года. Днем ранее подал в отставку глава бельцкой администрации, российский бизнесмен Ренато Усатый.

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