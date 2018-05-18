Меркель у Путина в Сочи: с цветами, но без конкретных результатов

DW - об отсутствующих итогах встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина на берегу Черного моря и о главных темах переговоров: Иране, конфликте в Донбассе и "Северном потоке-2".
Ни в Германии, ни в России не возлагали особых надежд на переговоры канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Владимира Путина в Сочи 18 мая. По выражению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова встреча на берегу Черного моря была всего лишь возможностью "сверить часы по актуальным международным и региональным проблемам".
На перезагрузку или ренессанс двусторонних отношений не рассчитывали и в Германии. Некоторые немецкие наблюдатели, правда, не исключали, что на фоне проблем, которыми грузит мир американский президент Дональд Трамп, Меркель и Путин смогут найти точки взаимодействия хотя бы по тем вопросам, по которым у Берлина и Москвы нет принципиальных разногласий. Нашли? Или каждый остался в своем часовом поясе?
Иран, Сирия, Донбасс… - ничего нового
Одна из актуальных внешнеполитических тем, которая объективно сближает Германию и Россию, это выход США из ядерной сделки с Ираном. На пресс-конференции после переговоров в Сочи Владимир Путин заявил, что с канцлером Германии они "обменялись мнениями о ситуации, сложившейся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы после выхода из него США".
Но ни президент, ни канцлер не сказали, договорились ли они действовать сообща для того, чтобы сохранить в силе международное соглашение с Тегераном. С точки зрения Берлина, Россия могла бы для этого воспользоваться тем влиянием, которое она имеет в Иране.
Ни Путин, ни Меркель не смогли предложить журналистам также ничего нового в том, что касается перспективы политического урегулирования конфликта в Сирии или на востоке Украины. Оба - и президент России, и канцлер Германии - считают минские договоренности единственной основой, на которой следует искать решение конфликта в Донбассе, обещают продолжать встречи на высшем уровне в так называемом "нормандском формате". Но назвать дату следующего такого саммита (последний состоялся в октябре 2016 года) они не смогли.
По словам Ангелы Меркель, встречу в этом формате на высшем уровне надо подготовить так, чтобы она могла дать конкретные результаты. Например, примирить позиции Москвы и Киева по вопросу о мандате для "голубых касок" ООН. Но представления Меркель и Путина на этот счет пока остаются разными. Канцлер считает, что миротворцы должны на всей территории конфликта обеспечивать режим прекращения огня и создавать тем самым возможность для политического процесса. Президент видит в них всего лишь охрану для наблюдателей ОБСЕ.
Порошенко снова призвал остановить "Северный поток-2"
Одной из ключевых тем на переговорах в Сочи - если судить по вниманию, которое уделили ей Путин и Меркель на пресс-конференции - был "Северный поток-2".
Это примечательно уже потому, что до самого последнего времени не только в Москве, но и в Берлине говорили, что это чисто коммерческий проект, до которого политикам - да еще высшего уровня - дела нет. И только после визита в Берлин президента Украины Петра Порошенко в начале апреля Ангела Меркель, отвечая тогда на вопрос корреспондента DW, признала наличие в "Северном потоке-2" и политического измерения.
Порошенко еще и утром в день саммита в Сочи предпринял очередную попытку остановить реализацию проекта. Со страниц респектабельной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитируя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), он назвал "Северный поток-2" "ошибкой исторического масштаба с последствиями, которые невозможно себе представить".
Порошенко убеждал читателей газеты, к числу которых относятся практически все высокопоставленные немецкие чиновники, в том, что это "чисто геополитический проект, не имеющий никакого отношения к народнохозяйственным и частнопредпринимательским интересам, а нацеленный исключительно на то, чтобы подорвать единство Европы и, в конце концов, его разрушить".
Всем, кому в Германии не безразлична судьба Украины, президент Порошенко объяснял, что "как только "Северный поток-2" наполнится российским газом, который будет течь в обход Восточной Европы и Украины, у Кремля отпадет всякий интерес сдерживаться от еще более жесткого наступления на наши общие ценности".
Есть ли компромисс в споре об украинском газовом транзите?
Возможно, эту колонку Петра Порошенко успела прочитать в самолете по пути в Сочи и Ангела Меркель. Но настаивать на отказе от нового газопроводного проекта, объективно выгодного и Германии, она не стала.
На пресс-конференции канцлер, однако, заявила, что и после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" за Украиной должна остаться важная роль в транзите российского газа в Европу. "Это имеет стратегическое значение", - подчеркнула Меркель.
Путин в свою очередь заверил, что "после запуска "Северного потока-2" не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину". Транзит, по словам президента, будет продолжаться, но только в том случае, если такие поставки "окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".
Ранее с точно такими же тезисами выступали и высокопоставленные представители "Газпрома", так что в заверении Путина нет ничего нового, кроме уровня, на котором оно было сделано. Проблема - в деталях будущего российско-украинского транзитного соглашения, объемах поставок и гарантиях. Слишком малые объемы сделают транзитный газ чрезмерно дорогим, а гарантиям, если их даст только "Газпром", в Украине теперь не верят.
Примирить позиции Москвы и Киева пытался в начале этой недели немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Казалось, что компромисс возможен. Но если он и был утвержден в Сочи на высшем уровне, то лидеры Германии и России не сочли нужным афишировать достигнутую договоренность на пресс-конференции по итогам переговоров.
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