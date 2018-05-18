Меркель у Путина в Сочи: с цветами, но без конкретных результатов

Ни в Германии, ни в России не возлагали особых надежд на переговоры канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Владимира Путина в Сочи 18 мая. По выражению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова встреча на берегу Черного моря была всего лишь возможностью "сверить часы по актуальным международным и региональным проблемам".

На перезагрузку или ренессанс двусторонних отношений не рассчитывали и в Германии. Некоторые немецкие наблюдатели, правда, не исключали, что на фоне проблем, которыми грузит мир американский президент Дональд Трамп, Меркель и Путин смогут найти точки взаимодействия хотя бы по тем вопросам, по которым у Берлина и Москвы нет принципиальных разногласий. Нашли? Или каждый остался в своем часовом поясе?

Иран, Сирия, Донбасс… - ничего нового

Одна из актуальных внешнеполитических тем, которая объективно сближает Германию и Россию, это выход США из ядерной сделки с Ираном. На пресс-конференции после переговоров в Сочи Владимир Путин заявил, что с канцлером Германии они "обменялись мнениями о ситуации, сложившейся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы после выхода из него США".

Меркель и Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи

Но ни президент, ни канцлер не сказали, договорились ли они действовать сообща для того, чтобы сохранить в силе международное соглашение с Тегераном. С точки зрения Берлина, Россия могла бы для этого воспользоваться тем влиянием, которое она имеет в Иране.

Ни Путин, ни Меркель не смогли предложить журналистам также ничего нового в том, что касается перспективы политического урегулирования конфликта в Сирии или на востоке Украины. Оба - и президент России, и канцлер Германии - считают минские договоренности единственной основой, на которой следует искать решение конфликта в Донбассе, обещают продолжать встречи на высшем уровне в так называемом "нормандском формате". Но назвать дату следующего такого саммита (последний состоялся в октябре 2016 года) они не смогли.

По словам Ангелы Меркель, встречу в этом формате на высшем уровне надо подготовить так, чтобы она могла дать конкретные результаты. Например, примирить позиции Москвы и Киева по вопросу о мандате для "голубых касок" ООН. Но представления Меркель и Путина на этот счет пока остаются разными. Канцлер считает, что миротворцы должны на всей территории конфликта обеспечивать режим прекращения огня и создавать тем самым возможность для политического процесса. Президент видит в них всего лишь охрану для наблюдателей ОБСЕ.

Порошенко снова призвал остановить "Северный поток-2"

Одной из ключевых тем на переговорах в Сочи - если судить по вниманию, которое уделили ей Путин и Меркель на пресс-конференции - был "Северный поток-2".

"Северный поток - 2": политическое измерение?

Это примечательно уже потому, что до самого последнего времени не только в Москве, но и в Берлине говорили, что это чисто коммерческий проект, до которого политикам - да еще высшего уровня - дела нет. И только после визита в Берлин президента Украины Петра Порошенко в начале апреля Ангела Меркель, отвечая тогда на вопрос корреспондента DW, признала наличие в "Северном потоке-2" и политического измерения.

Порошенко еще и утром в день саммита в Сочи предпринял очередную попытку остановить реализацию проекта. Со страниц респектабельной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитируя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), он назвал "Северный поток-2" "ошибкой исторического масштаба с последствиями, которые невозможно себе представить".

Порошенко убеждал читателей газеты, к числу которых относятся практически все высокопоставленные немецкие чиновники, в том, что это "чисто геополитический проект, не имеющий никакого отношения к народнохозяйственным и частнопредпринимательским интересам, а нацеленный исключительно на то, чтобы подорвать единство Европы и, в конце концов, его разрушить".

Всем, кому в Германии не безразлична судьба Украины, президент Порошенко объяснял, что "как только "Северный поток-2" наполнится российским газом, который будет течь в обход Восточной Европы и Украины, у Кремля отпадет всякий интерес сдерживаться от еще более жесткого наступления на наши общие ценности".

Есть ли компромисс в споре об украинском газовом транзите?

Возможно, эту колонку Петра Порошенко успела прочитать в самолете по пути в Сочи и Ангела Меркель. Но настаивать на отказе от нового газопроводного проекта, объективно выгодного и Германии, она не стала.

На пресс-конференции канцлер, однако, заявила, что и после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" за Украиной должна остаться важная роль в транзите российского газа в Европу. "Это имеет стратегическое значение", - подчеркнула Меркель.

Путин в свою очередь заверил, что "после запуска "Северного потока-2" не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину". Транзит, по словам президента, будет продолжаться, но только в том случае, если такие поставки "окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".

Ранее с точно такими же тезисами выступали и высокопоставленные представители "Газпрома", так что в заверении Путина нет ничего нового, кроме уровня, на котором оно было сделано. Проблема - в деталях будущего российско-украинского транзитного соглашения, объемах поставок и гарантиях. Слишком малые объемы сделают транзитный газ чрезмерно дорогим, а гарантиям, если их даст только "Газпром", в Украине теперь не верят.

Примирить позиции Москвы и Киева пытался в начале этой недели немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Казалось, что компромисс возможен. Но если он и был утвержден в Сочи на высшем уровне, то лидеры Германии и России не сочли нужным афишировать достигнутую договоренность на пресс-конференции по итогам переговоров.

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