Меркель поддерживает предложение усилить контроль на границах ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 19.03.2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддерживает предложение усилить контроль на границах Германии, заявил в понедельник, 19 марта, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, канцлер и новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) согласны с тем, что в настоящее время необходимо расширение пограничного контроля.

В последние годы на защиту внешних границ ЕС были выделены дополнительные средства и введен дополнительный персонал, отмечает Зайберт. По его словам, федеральное правительство намерено продолжать работу, чтобы обеспечить "скорейшую" защиту границ страны.

Контроль внутренних границ ЕС - ответ на миграционный кризис

Германия ввела контроль на границе с Австрией в сентябре 2015 года, после продления он действует до 12 мая 2018 года. По данным министерства внутренних дел ФРГ, в 2017 году на австрийской границе было задержано 16 тысяч человек, незаконно пытавшихся попасть на территорию Германии. Между тем, как отметили в Еврокомиссии, пока что ни одна страна, входящая в состав ЕС, не подавала заявление о продлении контроля.

Ранее новый министр внутренних дел ФР Хорст Зеехофер высказался о продлении пограничного контроля внутри Европейского Союза. Если внешние границы защищены в недостаточной степени, требуется контроль внутри ЕС ради "гарантии безопасности населения", заявил Зеехофер в воскресенье, 18 марта, в интервью телеканалу ARD.

Кроме Германии, контроль за собственными границами в Евросоюзе также осуществляют Австрия, Франция, Дания, Швеция и Норвегия, не входящая в состав ЕС, однако являющаяся членом Шенгенского пространства. Власти этих стран объясняют этот шаг желанием гарантировать безопасность на фоне миграционного кризиса.

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