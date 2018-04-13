Меркель одобрила удар США и их союзников по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет ракетные удары по Сирии, которые в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли США, Великобритания и Франция. "Военная операция была необходимым и уместным шагом для того, чтобы сохранить эффективность международного бойкота химоружия и предостеречь сирийский режим от новых нарушений", - отметила глава германского правительства.

По ее словам, атаки были совершены для того, чтобы "ограничить возможности режима (президент Сирии Башара Асада. - Ред.) по применению химоружия и предотвратить новые нарушения Конвенции о его запрещении". "Мы поддерживаем решение наших американских, британских и французских союзников, которые, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, таким образом берут на себя ответственность", - продолжила Меркель.

Берлин поддержит все дипломатические шаги

"Германия будет решительно поддерживать все дипломатические шаги в этом направлении", - заверила канцлер. Ранее она заявляла, что ФРГ не будет участвовать в возможном военном ударе по Сирии.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о начале ракетных атак по Сирии. К ним присоединились Великобритания и Франция. Целью ударов, ставших ответом на сообщения о многочисленных жертвах и пострадавших при химатаке в сирийском городе Дума, стали три объекта, связанные с химоружием.

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