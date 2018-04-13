 Меркель одобрила удар США и их союзников по Сирии | Новости из Германии о Германии | DW | 14.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Меркель одобрила удар США и их союзников по Сирии

Ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии призваны ограничить возможности режима сирийского президента Башара Асада по применению химоружия, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет ракетные удары по Сирии, которые в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли США, Великобритания и Франция. "Военная операция была необходимым и уместным шагом для того, чтобы сохранить эффективность международного бойкота химоружия и предостеречь сирийский режим от новых нарушений", - отметила глава германского правительства.

Контекст

В немецкой печати активно обсуждается новый виток обострения ситуации вокруг Сирии. СМИ опасаются прямой конфронтации двух ядерных держав - США и России. (12.04.2018)

Возможную прямую конфронтацию США и РФ в Сирии СМИ называют "самым опасным моментом" после Карибского кризиса. DW опросила экспертов из США, РФ и ФРГ. Мнения совпали, но не во всем. (13.04.2018)

По ее словам, атаки были совершены для того, чтобы "ограничить возможности режима (президент Сирии Башара Асада. - Ред.) по применению химоружия и предотвратить новые нарушения Конвенции о его запрещении". "Мы поддерживаем решение наших американских, британских и французских союзников, которые, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, таким образом берут на себя ответственность", - продолжила Меркель.

Берлин поддержит все дипломатические шаги

"Германия будет решительно поддерживать все дипломатические шаги в этом направлении", - заверила канцлер. Ранее она заявляла, что ФРГ не будет участвовать в возможном военном ударе по Сирии. 

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о начале ракетных атак по Сирии. К ним присоединились Великобритания и Франция. Целью ударов, ставших ответом на сообщения о многочисленных жертвах и пострадавших при химатаке в сирийском городе Дума, стали три объекта, связанные с химоружием.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 00:44

Трамп предложил России сделать выбор

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

Германия не будет участвовать в военной акции в Сирии

Аудио- и видеофайлы по теме

Удары по Сирии: как это было  

Трамп предложил России сделать выбор  

Противоречивый Трамп и эскалация конфликта в Сирии  

Война в Сирии глазами фотографа  

Также по теме

Deutschland Bundestag Beschlüsse Bundeswehreinsätze Maas

Глава МИД ФРГ Мас осудил предполагаемую химатаку в Сирии 11.04.2018

Глава МИД ФРГ настаивает на решительных мерах в связи с возможным применением в Сирии химического оружия. Хайко Мас назвал неприемлемой ситуацию, когда подобные инциденты повторяются, но никого не привлекают к ответу.

London Pressekonferenz Theresa May zur Militäraktion in Syrien

Премьер Великобритании назвала атаку на Сирию правильным шагом 14.04.2018

Ракетные удары США и их союзников по Сирии значительно снизили возможность сирийского режима применять химоружие в будущем, уверена Тереза Мэй.

USA Washington - Trump trifft auf Überlebende des Amoklaufs der Douglas High School in Florida

Трамп готовит ответ на возможную химатаку в Сирии 11.04.2018

Военный удар по сирийской территории не является единственным вариантом ответа США, сообщил Белый дом. Окончательное решение о дальнейших действиях Трамп еще не принял.

Самые читаемые

США, Великобритания и Франция совершили удары по Сирии  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Что известно о ракетном ударе по Сирии в ночь на 14 апреля  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно