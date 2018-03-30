 Меркель назвали ″чемпионом Германии по зарубежным поездкам″ | Новости из Германии о Германии | DW | 01.04.2018
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Германия

Меркель назвали "чемпионом Германии по зарубежным поездкам"

Ангела Меркель побывала с зарубежными визитами в 79 странах мира. Чаще всего она посещала Францию.

Ангела Меркель в Бельгии

Ангела Меркель в Бельгии (фото из архива, март 2018 года)

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) может считаться "чемпионом по зарубежным поездкам" среди всех политиков, занимавших пост главы германского правительства с момента основания ФРГ. Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщило на своем сайте издание Bild. Оно ссылается на исследование, подготовленное sonnenklar.tv - телеканалом, специализирующимся на предоставлении туристической информации.

За 12 лет на посту канцлера Меркель покидала Германию по служебной необходимости в целом порядка 419 раз. С зарубежными визитами она побывала в общей сложности в 79 странах.

Шрёдер и Коль - в тройке лидеров

Контекст

Ангеле Меркель удалось добиться согласия руководства социал-демократов на создание правительственной коалиции. Однако партия канцлера - ХДС - дорого заплатила за это, считает Катарина Кролль. (08.02.2018)

После прошедших парламентских выборов в немецкой политике все лишь усложнится. Формирование правительства, наверняка, займет немало времени, считает обозреватель DW Кристоф Штрак. (25.09.2017)

Бундестаг ФРГ вновь избрал Ангелу Меркель на пост федерального канцлера. Она возглавила правительство Германии четвертый срок подряд. (14.03.2018)

Второе место по числу турне - 131 за семь лет - занимает Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), находившийся на посту канцлера с 1998 по 2005 годы. На третьей строчке - Гельмут Коль (Helmut Kohl, 1982-1998) (102 поездки за 16 лет).

Самым "умеренным" в плане зарубежных вояжей оказался Людвиг Эрхард (Ludwig Erhard, 1963-1966) - он побывал лишь в 12 государствах.

Чаще всего главы германского правительства наведывались с визитами в соседние государства: во Францию (106 раз, из них на счету Меркель - около половины), в Бельгию (92 раза), а также в США (63 раза). В пятерку вошли также Великобритания (35) и Италия (34).

В среду, 14 марта, Меркель была избрана парламентом Германии на пост федерального канцлера ФРГ на четвертый срок подряд. После напряженных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ 12 марта было подписано коалиционное соглашение и сформировано новое правительство ФРГ.    

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    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


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