 Меркель, Макрон и Мэй призвали Иран придерживаться ядерного соглашения | Новости из Германии о Европе | DW | 09.05.2018
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Европа

Меркель, Макрон и Мэй призвали Иран придерживаться ядерного соглашения

Лидеры ФРГ, Франции и Великобритании считают, что Тегерану необходимо сдержанно реагировать на решение США о выходе из сделки по ядерной программе.

Эмманюэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель

Эмманюэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвали Тегеран не отступать от соглашения по ядерной программе, заключенного в 2015 году, несмотря на выход из него Соединенных Штатов. "Мы просим Иран проявлять сдержанность в ответ на решение США", - говорится в совместном коммюнике, распространенном вечером во вторник, 8 мая.

По мнению европейских лидеров, иранскому руководству следует продолжить выполнение своих обязательств. Согласно отчетам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следящего за выполнением сделки, Иран придерживается ее условий, подчеркивается в заявлении.

ФРГ, Франция и Великобритания не отступят от сделки с Ираном

Одновременно Меркель, Макрон и Мэй указали, что их правительства остаются приверженными выполнению соглашения с Ираном и намерены работать с остальными участниками сделки с тем, чтобы ее условия продолжали выполняться. "Это включает сохранение экономических преимуществ для иранского народа, сопряженных с соглашением", - указали авторы заявления.

Контекст

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе Ирана, и подписал соответствующий меморандум. Он назвал соглашение с Ираном в его настоящем виде неприемлемым, отметив, что оно допускает возможность обмана со стороны Тегерана, который может продолжить обогащение урана. Глава Белого дома заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран вопреки своим обещаниям продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен между Ираном и шестью странами - США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией - в 2015 году, в период президентства Барака Обамы. Нынешний глава Белого дома неоднократно называл соглашение с Ираном "худшей сделкой всех времен". В отличие от него, европейские участники договоренностей с Тегераном расценивают их как крупный дипломатический успех, позволивший ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление международных санкций.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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