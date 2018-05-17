Меркель летит к Путину в Сочи сохранять для Украины газовый транзит

В пятницу, 18 мая, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) летит в Сочи на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Визит короткий. Всего несколько часов. Сначала переговоры в узком кругу, потом - в расширенном составе, пресс-конференция и в обратный путь.

"Думаю, это будет очень интенсивный рабочий визит", - заметил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), указав на обширную повестку дня. "Есть много тем, по которым нам надо попытаться продвинуться вперед", - добавил он. В самом деле. Канцлеру и президенту есть о чем поговорить: конфликт на востоке Украины, зашедший в тупик минский процесс, положение в Сирии, двусторонние отношения, "Северный поток-2", будущее ядерной сделки с Ираном.

И на все только пара часов? Правда, хотя бы одна тема отпала. Журналисту телеканала ARD Хайо Зеппельту (Hajo Seppelt), за которого хлопотал Берлин, российские власти еще во вторник на этой неделе все-таки разрешили приехать на футбольный чемпионат мира в Россию.

Три визита немецких политиков в Россию за две недели

За несколько дней до Ангелы Меркель переговоры в России вели два министра ее правительства. На прошлой неделе - глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas), на текущей - министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Петер Альтмайер у Дмитрия Медведева в Москве

Три немецких правительственных визита - в том числе, один на высшем уровне - меньше, чем за две недели. Наблюдатели заинтересовались: что бы это значило? Может быть, это признак переоценки официальным Берлином отношений с Москвой? Ведь в последнее время на мировой арене появились темы, в подходе к которым Германия и Россия выглядят естественными союзниками.

Это, например, вопросы международной торговли и проблема протекционизма, американские штрафные пошлины на сталь и алюминий, защита климата, та самая ядерная сделка с Ираном. Выход США из этого международного соглашения грозит обернуться существенными экономическими потерями и для немецких, и для российских фирм.

Новые нюансы в немецких формулировках о санкциях ЕС

Нет ли взаимосвязи между действиями американского президента и начинающейся в Германии дискуссией о равноудаленности или даже переориентации Берлина с Вашингтона на Москву, спросили журналисты Штеффена Зайберта перед вылетом канцлера в Сочи. Представитель канцлера слишком опытен, чтобы отвечать на такие вопросы.

Штеффен Зайберт

Если, однако, сравнить его прежние публичные высказывания, отражающие точку зрения канцлера, например, на проблему санкций, введенных ЕС в ответ на аннексию Крыма и поддержку Россией сепаратистов Донбасса, с самыми последними, то можно заметить некоторую разницу. Слова и формулировки вроде бы те же, но смысл несколько иной.

Конкретный пример? "Санкции будут отменены, когда отпадут причины, побудившие их ввести". Это - стандартный ответ официального Берлина на вопрос о перспективе либерализации санкционного режима. Этот аргумент Штеффен Зайберт повторяет и сейчас, но - лишь в качестве дополнительного. А на первом месте другой: "Санкции введены на европейском уровне. Они основываются на решениях всех стран ЕС. Это значит, что одна страна не может броситься вперед и предложить ослабить санкции".

Примечательно также, что ни тему отравления Скрипалей, ни (предположительно российские) кибератаки на немецкие правительственные компьютеры официальный представитель канцлера вообще не упомянул, говоря о повестке дня переговоров на берегу Черного моря.

Крым останется занозой еще надолго

Но на встрече в Сочи речь, разумеется, пойдет о ситуации на востоке Украины и минском процессе. Скорее всего, немецкий канцлер и российский президент договорятся возобновить переговоры в так называемом "нормандском формате", будь то на уровне министров иностранных дел, о чем говорили в Москве Хайко Мас и Сергей Лавров, или на высшем.

На саммите в "нормандском формате" в октябре 2016 года в Берлине

Но особенно больших надежд на реанимацию минского процесса в Берлине не возлагают. Больше - на миссию "голубых касок" ООН для Донбасса. О мандате для такой миссии еще предстоит договориться членам Совета Безопасности ООН. Шанс найти компромисс, по мнению Берлина, есть, пусть и не в ближайшие недели.

Немало времени и дипломатических усилий, причем не только немецких и российских, потребуется для сдвига в том, что касается политического урегулирования ситуации в Сирии. А Крым, судя по всему, останется занозой в германо-российских отношениях еще на годы или даже десятилетия - до тех пор, пока этой проблеме не будет найдено устраивающее и Москву, и Киев международно-правовое решение. Впрочем, присоединение стран Балтии к СССР в 1940 году Запад никогда не признавал, считал аннексией, что, однако, не мешало развитию отношений с Советским Союзом.

Сельдь, икра и газопровод "Северный поток-2"

Но есть одна проблема, не терпящая отлагательств - спор вокруг реализации газопроводного проекта "Северный поток-2". Время поджимает потому, что в конце будущего года истекает срок действующего транзитного российско-украинского соглашения, а как раз на этой неделе официально закончился период нереста балтийской сельди. Нерест - это святое. Пока сельдь метала икру, нельзя было начинать прокладывать уже заготовленные трубы для будущей второй очереди газопровода, идущего по дну Балтийского моря из России в немецкий Любмин.

В Любмине начинают прокладку труб для "Северного потока-2"

Кроме природоохранных есть и политические аспекты, способные затормозить, сделать слишком дорогим или даже вообще сорвать проект "Северный поток-2". Есть Вашингтон, выступающий против нового газопровода потому, что, как считают в Германии, хочет навязать европейцам американский сжиженный газ. Есть Еврокомиссия, считающая, что этот проект не в ладах с энергетическими правилами ЕС, и к тому же он повышает зависимость Европы от российского газа.

Есть Дания, где (говорят, под нажимом США) изменили закон, позволяющий теперь запрещать прокладку труб в ее территориальных водах не только по экологическим, но и по политическим причинам. Есть страны Восточной Европы, опасающиеся российского газового шантажа. Есть, наконец, Украина, рискующая не только потерять изрядную часть выручки за прокачку газа из России в ЕС (1,5-2 миллиарда долларов в год), но и вообще лишиться своей ключевой транзитной роли, с которой Кремлю приходится считаться.

Российский газ для Украины по цене золота?

Германия же, экономически объективно заинтересованная в "Северном потоке-2", одновременно выступает в роли адвоката Киева. Недаром Петер Альтмайер, как челнок, сновал в понедельник и вторник на этой неделе между Киевом и Москвой, пытаясь найти решение проблемы. Суть ее заключается в объемах газа, которые "Газпром" согласится оставить в украинском транзите после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", и его гарантиях на этот счет, которым Киев теперь - после истории со стокгольмским арбитражем - не верит.

В прошлый отопительный сезон через украинскую ГТС в Европу прокачали примерно 90 миллиардов кубометров. Если впредь объемы будут маленькими ("Газпром" называл цифры всего в 5-10 миллиардов), то транзитный газ, по подсчетам киевских экспертов, станет просто золотым, поскольку давление в трубах надо поддерживать в любом случае.

Гарантии для украинского транзита российского газа

Какие объемы считают приемлемыми в Берлине? Штеффен Зайберт отказался назвать корреспонденту DW конкретный диапазон цифр, но подчеркнул, что за Украиной непременно должна сохраниться роль важного транзитера российского газа. Одновременно он призвал украинскую сторону создать "подобающие инфраструктурные рамочные условия", способные обеспечить газовый транзит в долгосрочной перспективе.

Имеется в виду модернизация и правовой статус украинской ГТС. Проблему недоверия украинцев к "Газпрому", считают в Берлине, можно было бы обойти, если гарантами транзита через Украину выступит консорциум европейских фирм под патронажем Еврокомиссии.

Для этого, однако, эти фирмы должны иметь возможность участвовать в модернизации и эксплуатации украинской ГТС на правах ее совладельцев в той или иной форме. Украина в таком случае сохранила бы значительную часть выручки за газовый транзит, а "Газпром" - возможность нормализовать свои пока натянутые отношения с Еврокомиссией.

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

