Меркель и Путин: Транзит газа из РФ через Украину сохранится

Берлин будет способствовать тому, чтобы Украина после запуска газопровода "Северный поток-2" сохранила за собой роль транзитера российского газа в Европейский Союз. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в пятницу, 18 мая. Их встреча за закрытыми дверями длилась около полутора часов.

Путин в свою очередь также заявил, что транзит газа через Украину в ЕС после запуска "Северного потока-2" продолжится, но оговорил: если поставки "окажутся экономически обоснованными и целесообразными".

Ангела Меркель отметила, что темой переговоров, в частности, был вопрос, какие гарантии в связи с сохранением транзита могут быть даны Украине. Как и Путин, она назвала газопровод экономическим проектом.

Меркель назвала миссию ООН в Донбассе "следующим шагом"

Главной темой переговоров - по словам Меркель, "естественно", - стала ситуация на Украине. Канцлер назвала минские соглашения "единственной основой" для мирного урегулирования ситуации в Донбассе и отметила, что главы МИД России и Германии продолжают интенсивно работать над решением этой проблемы. Миротворческую миссию ООН в Донбассе канцлер назвала "следующим шагом", пояснив, что сейчас рассматривается возможность получения соответствующего мандата.





Темой сочинской встречи были также военные действия в Сирии и соглашение об атомной программе Ирана. Меркель признала, что ядерная сделка с Тегераном не совершенна, но отметила, что ее наличие лучше, чем отсутствие. После выхода США из ядерной сделки сложилась "специфическая ситуация", считает канцлер ФРГ. Необходимо использовать все возможности диалога, так как только с его помощью можно найти пути решения серьезных проблем, отметила она.

Кроме того, Меркель призвала Путина повлиять на режим президента Башара Асада, чтобы не допустить принудительного лишения сирийских беженцев их собственности. Канцлер назвала "большим препятствием для возвращения" принятое в Сирии правило, согласно которому жители страны теряют право на их собственность, если не заявят о ней в определенный срок.

Хорошие отношения с РФ - "стратегический интерес" Берлина

Ангела Меркель назвала хорошие отношения с Россией "стратегическим интересом" Германии, подчеркнув, что гражданские общества в обеих странах поддерживают контакты между собой. Путин в свою очередь назвал переговоры в Сочи открытыми и содержательными и отметил, что даже в самые сложные времена Россия и Германия "никогда не теряли контакты друг с другом" и что "решать застарелые проблемы невозможно без диалога".



Поездка Меркель в Сочи стала третьим за последние две недели визитом представителя правительства ФРГ в Россию. 10 мая министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. 15 мая министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) совершил визит в Москву, где провел переговоры, в частности, с премьер-министром Дмитрием Медведевым и и.о. министра энергетики РФ Александром Новаком.

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