Меркель и Путин обсудили миротворцев в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 9 апреля, обсудила ситуацию в Украине в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла, в частности, о возможной отправке миротворцев в район конфликта.

Российский президент и глава немецкого правительства выступили за быстрое и полное выполнение условий минских соглашений в качестве единственной возможности урегулирования конфликта, сообщил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

По словам Зайберта, стороны согласились на необходимости поддержания перемирия в Донбассе и скорейшем обмена пленными. Кроме того, Путин и Меркель считают важным продолжить работу в так называемом "нормандском формате" - с участием Франции и Украины. Обратившись к Сирии, Меркель осудила химическую атаку в сирийском городе Дума.

Отправка в Донбасс миротворцев под эгидой ООН будет обсуждаться и на встрече Меркель с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоится во вторник. У Москвы и Киева, как известно, разные представления о сценарии применения миротворцев.

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