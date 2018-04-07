 Меркель и Путин обсудили миротворцев в Донбассе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Меркель и Путин обсудили миротворцев в Донбассе

Перед встречей с президентом Украины канцлер Германии провела телефонный разговор с Путиным. Они обсудили миротворцев, минские соглашения и "нормандский формат".

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 9 апреля, обсудила ситуацию в Украине в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла, в частности, о возможной отправке миротворцев в район конфликта.

Контекст

Андрей Коболев в интервью DW предупредил об угрозе раскола в ЕС из-за "Северного потока-2". Запуск проекта сделает вероятным полномасштабное нападение РФ на Украину, считает он. (09.04.2018)

Цель визита Петра Порошенко в Берлин - заручиться поддержкой Германии в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс и убедить Ангелу Меркель отказаться от участия в "Северном потоке-2", считает Сергей Руденко. (09.04.2018)

Российский президент и глава немецкого правительства выступили за быстрое и полное выполнение условий минских соглашений в качестве единственной возможности урегулирования конфликта, сообщил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

По словам Зайберта, стороны согласились на необходимости поддержания перемирия в Донбассе и скорейшем обмена пленными. Кроме того, Путин и Меркель считают важным продолжить работу в так называемом "нормандском формате" - с участием Франции и Украины. Обратившись к Сирии, Меркель осудила химическую атаку в сирийском городе Дума.

Отправка в Донбасс миротворцев под эгидой ООН будет обсуждаться и на встрече Меркель с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоится во вторник. У Москвы и Киева, как известно, разные представления о сценарии применения миротворцев.

Смотрите также: 
Смотреть видео 00:41

Немцова.Интервью - Андрей Коболев о возможном шантаже Москвы

  • Анатолий Бабийчук. Гораевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Из швеи в продавщицы

    Людмила Бонгар (на фото) работала швеей на фабрике, но в 2009 году сменила специальность и открыла в Гораевке магазин-бар. Фотограф Анатолий Бабийчук говорит, что его снимки рассказывают не только о судьбе гораевчан, что это - коллективный портрет и история всех украинских сел и их жителей.

  • Анатолий Бабийчук. Гораевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Разнорабочий барабанщик

    Фотограф не просто снимал жителей села, которое находится на юго-западе Украины. Он расспрашивал их и в своей книге рассказывает их жизненные истории. Владимир Чорпит (фото) - разнорабочий гораевского совхоза, а в молодости играл на ударных в местном ВИА. Кстати, сам Бабийчук по образованию экономист и 10 лет работал программистом. А потом занялся профессионально фотографией.

  • Анатолий Бабийчук. Гораевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Опустевший детский сад

    Последние двадцать лет Бабийчук живет в Вене. Из Гораевки родом его жена, и в этом селе фотограф проводит каждый год несколько недель. В детский сад "Росинка" когда-то ходили десятки детей. Сейчас же в нем одна-единственная разновозрастная группа, в которой только полтора десятка малышей. Дима (на фото) - один из них.

  • Анатолий Бабийчук. Горяевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    На все случаи жизни

    Борис Баблюк (фото) родился в Гораевке. Только в армии он служил за пределами села. Сейчас работает спасателем на пожарно-спасательном посту. Его мотоцикл - транспортное средство на все случаи жизни: и девушек покатать, и дров подвезти.

  • Анатолий Бабийчук. Горяевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Два поколения

    Александр Никуляк (слева) помнит те времена, когда за учебу в старших классах каждый год нужно было платить 150 рублей - стоимость коровы. Но учиться тогда ему так и не выпало: во время Второй мировой 15-летнего Александра вывезли на принудительные работы в Германию. Вернулся, женился, прожил с женой 60 лет. Их сын Федор (справа) создал футбольную команду "Днестр" в Старой Ушице.

  • Анатолий Бабийчук. Горяевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    На дачу

    А вот супруги Крупицкие из Каменец-Подольского купили в Гораевке дом, который стал их дачей. Зоя - бывшая спортсменка, волейболистка и гандболистка. Ее муж Валерий работал до пенсии электриком на табачной фабрике. Фотограф говорит, что часто в портретах обращают внимание на цвет глаз или волос. "Мне же хочется показать человека более глубоко и узнать о нем еще больше", - объяснил Бабийчук DW.

  • Анатолий Бабийчук. Горяевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Переселенцы 1970-х

    Таисия Василишина (слева) приехала в Гораевку не по доброй воле. Ее родное село в 10 километрах от Гораевки затопили в начале 1970-х годов, когда строили гидроэлектростанцию на Днестре. Вместе с Ольгой Крыжановской (справа) она работала в местном совхозе. Сейчас пенсионерки заготовляют овощи и фрукты для украинских солдат, воюющих на востоке Украины.

  • Анатолий Бабийчук. Гораевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Вместе с гораевчанами

    Бабийчук (на фото справа) рассказывает, что некоторых жителей села надо было уговаривать на портретную съемку: "Я садился возле них и говорил: смотрите, фотографироваться совсем не страшно". Поэтому 42-летний Анатолий Бабийчук, сделавший тысячи портретов, снимал и самого себя, - но только среди своих героев.

  • Анатолий Бабийчук. Гораевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Особая выразительность

    Гораевка - село, каких в Украине тысячи. Но в работах Анатолия Бабийчука она обретает особую выразительность и масштабность, что оценили и в австрийском издательстве Fotohof edition, которое выпустило фотоальбом Бабийчука Horaivka.

    Автор: Олена Перепадя


Контекст

Гораевка: Портрет украинского села

Эти фотографии на первый взгляд кажутся очень простыми: портреты жителей села на юго-западе Украины. Но за ними - судьбы целых поколений, человеческие истории, которые рассказывает фотограф Анатолий Бабийчук. (06.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немцова.Интервью - Андрей Коболев о возможном шантаже Москвы  

Война в Донбассе: почему пенсии выдают после идентификации личности  

Язык до Киева доведет: как россияне путешествуют в Украину?  

Самые читаемые

Новые санкции США: теперь уже огонь на поражение  

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

Лилия Шевцова: Вашингтон использует против Москвы "эффект Хичкока"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно