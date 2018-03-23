 Меркель допускает дальнейшие меры против Москвы из-за дела Скрипаля | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Меркель допускает дальнейшие меры против Москвы из-за дела Скрипаля

Ангела Меркель не исключает, что в связи с делом Скрипаля против РФ возможны "дальнейшие меры". Страны - члены ЕС единогласно полагают, что за отравлением экс-агента, скорее всего, стоит российская сторона.

Ангела Меркель, Брюссель, 22 марта 2018 г.

Ангела Меркель, Брюссель, 22 марта 2018 г.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что в дальнейшем возможны новые меры против России в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. "Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами", - заявила Меркель в ночь на пятницу, 23 марта, по завершении первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

Меркель сообщила, что представители стран - членов ЕС долго обсуждали вопрос, но "потом единодушно пришли к выводу, что всё с высокой степенью вероятности указывает на то, что Россия связана с отравлением, и что этому нет никакого иного объяснения".

Контекст

Великобритания извлекла уроки из отравлений Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, Лондон будет оказывать давление на Россию. Об этом в эксклюзивном интервью DW заявил глава британского МИДа Борис Джонсон. (20.03.2018)

Глава дипмиссии Евросоюза в Москве отозван для консультаций. Участники саммита ЕС поддержали Лондон, согласившись, что за нападением на экс-шпиона Скрипаля, скорее всего, стоит Россия. (23.03.2018)

Вместе с тем, по словам главы правительства ФРГ, прежде чем принять решение о дальнейших шагах против Москвы, Брюссель дождется результатов анализа вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам генерального директора Организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджю, анализ займет две-три недели. Эксперты ОЗХО прибыли в британскую военную научно-технологическую лабораторию "Портон-Даун" 21 марта и приступили к анализу нервно-паралитического вещества, примененного при нападении на экс-шпиона и его дочь. Инспекторы взяли пробы также на месте происшествия в Солсбери. Образцы будут разделены: одну часть будут проверять эксперты в Гааге, а другая будет направлена в другие аккредитованные организацией лаборатории.

Лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера (Markus Ederer) в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой вокруг отравления Сергея Скрипаля. 

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место проишествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Британский полицейский в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:52

Дело Скрипаля в ЕС: ждать ли новых санкций?

 

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Скрипаля в ЕС: ждать ли новых санкций?  

Что происходит в Солсбери, где отравили экс-шпиона Скрипаля  

Кто отравил Скрипаля? Мнения российских экспертов  

Также по теме

Belgien EU Gipfel - Kurz, Tusk, Merkel

ЕС отзывает своего посла из Москвы из-за отравления Скрипаля 23.03.2018

Глава дипмиссии Евросоюза в Москве отозван для консультаций. Участники саммита ЕС поддержали Лондон, согласившись, что за нападением на экс-шпиона Скрипаля, скорее всего, стоит Россия.

Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury

Макрон призвал Путина к борьбе с химоружием 19.03.2018

В телефонном разговоре с Путиным президент Франции заявил, что Москве следует пролить свет на обстоятельства отравления Сергея Скрипаля и следить за возможными нарушениями запрета на применение химоружия.

Österreich russischer Diplomat Sergej Netschajew

Посол РФ в ФРГ назвал позицию ЕС по делу Скрипаля "клеветой" 23.03.2018

Российский посол в Германии Сергей Нечаев жестко раскритиковал заявление лидеров стран ЕС, что Россия несет ответственность за покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Самые читаемые

Комментарий: Савченко "доигралась" со спецслужбами  

ЕС отзывает своего посла из Москвы из-за отравления Скрипаля  

Россия анонсировала ответные меры на санкции США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно