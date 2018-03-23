Меркель выразила соболезнования жителям Кемерово | Новости из Германии о Германии | DW | 26.03.2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила соболезнования жителям Кемерово после пожара в торговом центре, в результате которого погибли более 60 человек. "Федеральный канцлер потрясена кадрами и сообщениями" с места трагедии, заявил в понедельник, 26 марта официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

По его словам, Меркель "разделяет боль людей в Кемерово и выражает им глубокие соболезнования". Одновременно правительство ФРГ опубликовало официальную телеграмму Меркель на имя президента РФ Владимира Путина. Граждане Германии и она сама "с ужасом" услышала новости о пожаре, подчеркнула немецкий канцлер. "Мы скорбим вместе с вами. В мыслях мы с жертвами и их близкими", - указывается далее в телеграмме.

64 погибших

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался днем 25 марта. По предварительным данным, возгорание началось либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Площадь пожара составила 1,5 тысячи кв. м.

По свидетельствам очевидцев, сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации во время пожара слышен не был, оказались закрытыми и многие аварийные выходы. Централизованная эвакуация проведена не была, многие посетители оказались отрезанными огнем от нижних этажей комплекса. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон или поднимались на крышу здания.

По последним данным, погибли 64 человека, пострадали еще 44. Сообщается, что среди жертв много детей. В дни весенних каникул в ТЦ объявили детскую акцию, пригласив школьников посетить активити-парк, мастер-классы, боулинг, бассейн, кино и каток.

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