Меркель встретится 10 мая с Порошенко и Макроном

В Ахене 10 мая текущего года не будет организована встреча в так называемом "нормандском формате", заявила во вторник, 10 апреля, в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) после встречи с президентом Украины Петорм Порошенко. В этот день будет вручена международная премия Карла Великого, которая в нынешнем году присуждена президенту Франции Эмманюэлю Макрону за "энергичное видение новой Европы". Меркель подтвердила, что 10 мая в Ахене она встретится с Макроном и Порошенко, однако президента РФ Владимира Путина на ней не будет, поэтому речь не идет о встрече "нормандской четверки".

В Берлине Меркель и Порошенко высказались за достижение перемирия в Донбассе с помощью международной миссии. Успех в реализации минских соглашений оказался "весьма ограниченным", заявила глава правительства ФРГ после встречи с украинским президентом. "Несмотря на это, мы обстоятельно обсудили проект миссии миротворцев ООН, которым мы намерены заниматься дальше", - сказала Меркель.

До сих пор нет единства о задачах такой миротворческой миссии. Россия предлагает отправить миротворцев, которые будут сопровождать наблюдателей ОБСЕ. Украина настаивает на отправке в Донбасс полноценных военных подразделений, которые смогут контролировать ситуацию в регионах, где находятся пророссийские боевики, а также контролировать границу Украины с Россией. Москва выступает против этого.

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