Мелания Трамп запустила кампанию за благополучие детей. В ходе своего выступления в Вашингтоне в понедельник, 7 мая, супруга президента США отметила необходимость просвещения детей в области использования социальных медиа.

Первая леди США также подчеркнула важность борьбы с кибербуллингом. По ее мнению, задача взрослых - научить детей "тщательно выбирать выражения" и проявлять "уважение и сочувствие" в общении через онлайн-ресурсы. Супруга Трампа отметила примеры деструктивного поведения детей "в нынешнем динамичном и все более тесно сплетенном мире". При этом социальные медиа можно использовать конструктивно и добиваться положительных изменений, - уверена она.

Кроме того, запущенная под лозунгом "Быть лучшими" кампания нацелена на поддержку здорового образа жизни. В рамках кампании ожидается помощь семьям, в которых есть пострадавшие от злоупотребления наркотиками.

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