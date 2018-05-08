 Мелания Трамп запустила кампанию за благополучие детей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.05.2018
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Мир

Мелания Трамп запустила кампанию за благополучие детей

Кампания под лозунгом "Быть лучшими" нацелена на просвещение детей в использовании социальных медиа и поддержку здорового образа жизни.

Мелания Трамп на выступлении в Вашингтоне

Мелания Трамп на выступлении в Вашингтоне

Мелания Трамп запустила кампанию за благополучие детей. В ходе своего выступления в Вашингтоне в понедельник, 7 мая, супруга президента США отметила необходимость просвещения детей в области использования социальных медиа.

Контекст

В докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) говорится о цифровом разрыве между молодыми людьми из разных стран. Эксперты призывают не только сокращать эту дистанцию, но и позаботиться о безопасности интернета. (11.12.2017)

В 2017 году 52 процента населения планеты не имеют выхода в глобальную сеть. Неравенство между развивающимися и индустриальными странами растет. (18.09.2017)

Первая леди США также подчеркнула важность борьбы с кибербуллингом. По ее мнению, задача взрослых - научить детей "тщательно выбирать выражения" и проявлять "уважение и сочувствие" в общении через онлайн-ресурсы. Супруга Трампа отметила примеры деструктивного поведения детей "в нынешнем динамичном и все более тесно сплетенном мире". При этом социальные медиа можно использовать конструктивно и добиваться положительных изменений, - уверена она.

Кроме того, запущенная под лозунгом "Быть лучшими" кампания нацелена на поддержку здорового образа жизни. В рамках кампании ожидается помощь семьям, в которых есть пострадавшие от злоупотребления наркотиками.

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Мелания Трамп и другие яркие спутницы участников саммита G20

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

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