Между Россией и офшорами - от чего страдают олигархи

Хранить деньги на родине? Или в офшорах? Карикатурист Сергей Елкин сочувствует российским олигархам, перед которыми то и дело встает сложный выбор между чумой и холерой.
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