Между Россией и офшорами - от чего страдают олигархи

Труба раздора "Северный поток-2" - "Заповедник"

"Это не газопровод, а политическая взятка!" - Порошенко, Дуда и Грибаускайте протестуют против "Северного потока-2". Трамп готов поддержать пикетчиков словом и газом. Но вот что задумала Меркель? Она хочет поговорить с Путиным с глазу на глаз…