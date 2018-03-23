 Между Австралией и Британией открыто прямое пассажирское авиасообщение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2018
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Мир

Между Австралией и Британией открыто прямое пассажирское авиасообщение

Рейс австралийской авиакомпании Qantas из Перта в Лондон занимает 17 часов. Прямой маршрут вошел в тройку наиболее продолжительных действующих авиаперелетов.

Boeing 787 авиакомпании Qantas отправляется в первый рейс из Перта в Лондон

Boeing 787 авиакомпании Qantas отправляется в первый рейс из Перта в Лондон

Первый прямой пассажирский авиаперелет между Австралией и Великобританией состоялся в воскресенье, 25 марта. Самолет австралийской авиакомпании Qantas приземлился в Хитроу спустя 17 часов 6 минут после вылета из Перта. 

Контекст

Рейс авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Окленд продлится около 16 часов, а обратный путь займет 17 часов 30 минут, что связано с воздействием ветра на больших высотах. (05.02.2017)

В рейтинге самых безопасных авиакомпаний мира полторы сотни получили высшую оценку. Самым лучшим перевозчиком названа австралийская Qantas. (08.01.2016)

Таким образом, путешествие из Австралии в Великобританию сократилось на 3-5 часов, поскольку отпала необходимость пересадок, подчеркивает в своем заявлении австралийский министр торговли, туризма и инвестиций Стивен Чобо. По его словам, Великобритания является четвертым по величине туристическим рынком для Австралии.

В числе первых пассажиров Boeing 787 находился исполнительный директор Qantas Алан Джойс, назвавший открытие прямого авиасообщения "историческим полетом". Новый маршрут занимает третье место в мире по продолжительности перелета, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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    Автор: Ксения Сафронова


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Ссылки в интернете

Заявление министра торговли, туризма и инвестиций Австралии Стивена Чобо

Сообщение пресс-службы Qantas

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