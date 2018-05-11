 МВФ советует Германии снизить налоги и увеличить зарплаты | Экономические новости из Германии | DW | 14.05.2018
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Экономика

МВФ советует Германии снизить налоги и увеличить зарплаты

В ежегодных рекомендациях Международного валютного фонда Берлину говорится о мерах, необходимых для развития экономики и снижения дефицита рабочей силы.

Немецкие строители

Международный валютный фонд (МВФ) советует правительству Германии осуществлять больше инвестиций, повысить уровень заработной платы и ввести налоговые льготы. Об этом говорится в рекомендациях экспертов межправительственной валютно-кредитной организации, обнародованных в понедельник, 14 мая, в Берлине.

Контекст

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Дефицит квалифицированных кадров тормозит рост немецкой экономики. Германии требуется около 440 тысяч специалистов, подсчитали эксперты. (16.04.2018)

Эти меры, как считают эксперты, позволят повысить потенциал темпов роста немецкой экономики и противодействовать грозящему дефициту рабочей силы. В рекомендациях названы отрасли, где недостаток кадров будет ощущаться наиболее сильно: строительная индустрия, сфера информационных технологий, а также служба ухода за больными и старыми людьми.

Отмечается, что с 2020 года вследствие демографических изменений предположительно может сократиться общее число занятого населения. Эксперты особо рекомендуют инвестиции в детские дошкольные заведения и школы с группами продленного дня, чтобы создать женщинам возможность работать полный рабочий день. Снижение налогов также является стимулом для того, чтобы люди не прекращали работать. Повышение зарплат обеспечит, согласно мнению экспертов, оживление внутренней торговли.

Специалисты также рекомендовали Берлину повысить пенсионный возраст, указав, что это поможет сократить бедность в старости. Кроме того у работающих будет меньше необходимости откладывать деньги на "черный день".

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    Еда как культ

    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

  • Уровень цен в ряде стран Европы

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    Здоровая конкуренция давит на цены

    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

  • Структура расходов жителей Германии

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    Жить нынче дорого

    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


Контекст

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

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