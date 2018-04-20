МВД ФРГ создаст комиссию по расследованию коррупционного скандала в Бремене

Речь идет о расследовании коррупционного скандала в бременском филиале Федерального ведомства по делам беженцев. Глава местного отделения ведомства неправомерно удовлетворила около 1200 прошений об убежище.
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен создать комиссию по расследованию скандала вокруг предполагаемой коррупции в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF). Эта комиссия проверит филиал BAMF в Бремене на предмет недостатков в организации работы, сказал министр в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 22 апреля.
"Федеральное правительство должно позаботиться об обеспечении закона и порядка в вопросах предоставления убежища, с тем чтобы исключить возможные ошибки в настоящем и будущем", - пояснил христианско-социальный политик. Он отметил, что "любой бургомистр, начальник окружной администрации и любой филиал ведомства по делам иностранцев, имеющие информацию о нарушениях порядка предоставления убежища, могут передать ее министру внутренних дел ФРГ в Берлин".
Ранее МВД ФРГ подтвердило информацию СМИ о серьезном случае злоупотребления служебными полномочиями в бременском отделении BAMF. Бывшая руководительница филиала и целый ряд ее сотрудников подозреваются в том, что они за нескольких лет неправомерно удовлетворили около 1200 ходатайств о предоставлении убежища в ФРГ. Пока неясно, совершали ли чиновники эти нарушения за взятки.
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