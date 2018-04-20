МВД ФРГ создаст комиссию по расследованию коррупционного скандала в Бремене

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен создать комиссию по расследованию скандала вокруг предполагаемой коррупции в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF). Эта комиссия проверит филиал BAMF в Бремене на предмет недостатков в организации работы, сказал министр в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 22 апреля.

"Федеральное правительство должно позаботиться об обеспечении закона и порядка в вопросах предоставления убежища, с тем чтобы исключить возможные ошибки в настоящем и будущем", - пояснил христианско-социальный политик. Он отметил, что "любой бургомистр, начальник окружной администрации и любой филиал ведомства по делам иностранцев, имеющие информацию о нарушениях порядка предоставления убежища, могут передать ее министру внутренних дел ФРГ в Берлин".

Ранее МВД ФРГ подтвердило информацию СМИ о серьезном случае злоупотребления служебными полномочиями в бременском отделении BAMF. Бывшая руководительница филиала и целый ряд ее сотрудников подозреваются в том, что они за нескольких лет неправомерно удовлетворили около 1200 ходатайств о предоставлении убежища в ФРГ. Пока неясно, совершали ли чиновники эти нарушения за взятки.

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