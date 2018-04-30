"Матери против статьи 328" в Беларуси голодают и требуют справедливого суда

Белорусская инициатива "Движение матерей 328"объединяет женщин, чьи дети были осуждены и приговорены к длительным срокам по статье 328 УК РБ (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Более десяти активисток этой инициативы с 27 апреля объявили бессрочную голодовку. Они требуют создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел осужденных по статье 328, и смягчить саму статью. Их поддерживают остальные участницы движения. DW побеседовала с тремя женщинами, объявившими голодовку.

Более 16 000 осужденных по статье 328

По данным белорусских правозащитных организаций, в настоящее время по статье 328, предусматривающей от двух до 25 лет заключения, за распространение и хранение наркотиков осуждены более 16 000 человек. Как утверждают родственники осужденных, следствие нередко не изучает существенные обстоятельства, которые могли бы повлиять на решения судов. Кроме того, по словам собеседников DW, суды квалифицируют противоправные действия преимущественно по ч. 3 и 4 статьи 328, которые предусматривают наиболее суровые наказания, вне зависимости от наличия доказательств.

Участницы митинга "Движение матерей 328"

"Мы добивались пересмотра приговоров нашим близким во всех инстанциях, включая Верховный суд и прокуратуру. Ответ один: приговоры пересмотру не подлежат. Мы требуем создания комиссии в составе чиновников, реально принимающих решения. Нас водят за нос и обманывают в течение почти трех лет существования нашей инициативы", - говорит руководитель "Движения матерей 328", 57-летняя Лариса Жигарь.

8 лет заключения за 1 грамм марихуаны

Младшему сыну Ларисы Максиму сейчас 24 года. Его задержали за распространение наркотиков в 18 лет и приговорили по ч. 3 ст. 328 к 8 годам и одному месяцу в колонии усиленного режима за действия в составе группы лиц. По словам матери, Максима осудили за распространение 1 грамма дикорастущей конопли.

"В материалах дела указано, что на двоих с приятелем они собрали 127 граммов дикорастущей конопли. Максима обвинили в передаче собранной конопли другому фигуранту дела, с которым он познакомился в интернете. На суде тот сказал, что сын передал ему 1,1551 грамма марихуаны. На его показаниях все обвинение и строится", - рассказывает Лариса Жигарь.

По ее словам, 4 апреля прошло заседание комиссии по условно-досрочному освобождению (УДО), но дело ее сына не рассматривали, мотивировав это тем, что остаточный срок еще слишком велик. "Следующая комиссия - в декабре этого года, но не уверена, что наказание смягчат. В отношении осужденных по ст. 328 институт УДО - как и замена части неотбытого срока на более мягкое наказание - существует только на бумаге", - с горечью отмечает женщина.

Мать осужденного по ст. 328 требует пересмотра дела

Максима Макарова осудили по ч.4 статьи 328 (незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы), когда ему было 22 года. Он заочно учился на пятом курсе Полоцкого госуниверситета, работал на ОАО "Борисовдрев", ухаживал за парализованным после инсульта отцом и матерью, перенесшей онкологическую операцию. Мать Максима, 56-летняя Галина Макарова, уверена, что приговор несправедлив, и требует пересмотра дела.

На улицах Минска появились банеры о вреде наркотиков

Звучавшее в суде показание о том, что ее сын приобрел автомобиль на деньги, заработанные от продажи наркотиков, по словам Галины Макаровой, не соответствует действительности: "Машину куплена на деньги от продажи квартиры, полученной по наследству. Это легко доказывается документами, но никто не разбирался".

Обвинение также строилось на том факте, что знакомый Максима, еще один фигурант этого же дела, одолжил ему свою банковскую карточку, попросив снять с нее 30 рублей (около 15 долларов). Следствие сочло этот эпизод доказательством участия Максима в действиях организованной группы. Галина Макарова утверждает, что ее сын понятия не имел, чем занимались его знакомые, проходившие в качестве обвиняемых по одному с ним делу. "Ребята действительно были знакомы, с рождения жили в одном дворе, но отсюда не следует, что сын знал, чем они занимаются", - говорит женщина.

Встреча в Администрации президента

Когда задержали Милада, сына 40-летней минчанки Марины, ему было 17 лет, и у него оставалось полгода до завершения срока судимости (2 года условно по ч.1 ст.328). "Все это время он ходил отмечаться в милицию, его несколько раз задерживали, никаких наркотиков при нем не находили, но всякий раз говорили: мы тебя все равно посадим", - рассказывает мать Милада. - Мою квартиру обыскивали пять раз без санкции прокурора, ни разу ничего не нашли. Задержали его, когда он в очередной раз пришел отметиться. Никаких наркотиков и тогда при нем не обнаружили".

По ее словам, в ходе следствия адвокат Милада предлагал ему признать участие в групповых деяниях, обещая, что в этом случае парень будет осужден не на 15-17, а на 12-15 лет заключения. Милад свою вину не признал, и доказательств квалификации дела по ч.4 ст. 328 на суде представлено не было. Тем не менее, ему вынесли приговор как участнику организованной группы, распространявшей наркотики, рассказывает Марина.

2 мая участниц голодовки ждут в Администрации президента страны. Женщины надеются, что во встрече примут участие глава МВД Игорь Шуневич, председатель Верховного суда Валентин Сукало, генпрокурор Александр Конюк, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко и руководители обеих палат белорусского парламента - Палаты представителей и Совета Республики. Если встреча по какой-либо причине не состоится, к голодовке подключатся родственники других осужденных по статье 328.

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