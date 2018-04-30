 ″Матери против статьи 328″ в Беларуси голодают и требуют справедливого суда | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 02.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Беларусь

"Матери против статьи 328" в Беларуси голодают и требуют справедливого суда

В Беларуси матери осужденных по статье 328 за хранение и распространение наркотиков проводят бессрочную голодовку, требуя пересмотреть приговоры их детей.

Участницы инициативы Движение матерей 328

Участницы инициативы "Движение матерей 328"

Белорусская инициатива "Движение матерей 328"объединяет женщин, чьи дети были осуждены и приговорены к длительным срокам по статье 328 УК РБ (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Более десяти активисток этой инициативы с 27 апреля объявили бессрочную голодовку. Они требуют создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел осужденных по статье 328, и смягчить саму статью. Их поддерживают остальные участницы движения. DW побеседовала с тремя женщинами, объявившими голодовку.

Более 16 000 осужденных по статье 328

По данным белорусских правозащитных организаций, в настоящее время по статье 328, предусматривающей от двух до 25 лет заключения, за распространение и хранение наркотиков осуждены более 16 000 человек. Как утверждают родственники осужденных, следствие нередко не изучает существенные обстоятельства, которые могли бы повлиять на решения судов. Кроме того, по словам собеседников DW, суды квалифицируют противоправные действия преимущественно по ч. 3 и 4 статьи 328, которые предусматривают наиболее суровые наказания, вне зависимости от наличия доказательств.

Участницы митинга Движение матерей 328

Участницы митинга "Движение матерей 328"

"Мы добивались пересмотра приговоров нашим близким во всех инстанциях, включая Верховный суд и прокуратуру. Ответ один: приговоры пересмотру не подлежат. Мы требуем создания комиссии в составе чиновников, реально принимающих решения. Нас водят за нос и обманывают в течение почти трех лет существования нашей инициативы", - говорит руководитель "Движения матерей 328", 57-летняя Лариса Жигарь. 

8 лет заключения за 1 грамм марихуаны

Младшему сыну Ларисы Максиму сейчас 24 года. Его задержали за распространение наркотиков в 18 лет и приговорили по ч. 3 ст. 328 к 8 годам и одному месяцу в колонии усиленного режима за действия в составе группы лиц. По словам матери, Максима осудили за распространение 1 грамма дикорастущей конопли.

"В материалах дела указано, что на двоих с приятелем они собрали 127 граммов дикорастущей конопли. Максима обвинили в передаче собранной конопли другому фигуранту дела, с которым он познакомился в интернете. На суде тот сказал, что сын передал ему 1,1551 грамма марихуаны. На его показаниях все обвинение и строится", - рассказывает Лариса Жигарь.

По ее словам, 4 апреля прошло заседание комиссии по условно-досрочному освобождению (УДО), но дело ее сына не рассматривали, мотивировав это тем, что остаточный срок еще слишком велик. "Следующая комиссия - в декабре этого года, но не уверена, что наказание смягчат. В отношении осужденных по ст. 328 институт УДО - как и замена части неотбытого срока на более мягкое наказание - существует только на бумаге", - с горечью отмечает женщина.

Мать осужденного по ст. 328 требует пересмотра дела

Максима Макарова осудили по ч.4 статьи 328 (незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы), когда ему было 22 года. Он заочно учился на пятом курсе Полоцкого госуниверситета, работал на ОАО "Борисовдрев", ухаживал за парализованным после инсульта отцом и матерью, перенесшей онкологическую операцию. Мать Максима, 56-летняя Галина Макарова, уверена, что приговор несправедлив, и требует пересмотра дела.

Рекламный банер о вреде наркотиков

На улицах Минска появились банеры о вреде наркотиков

Звучавшее в суде показание о том, что ее сын приобрел автомобиль на деньги, заработанные от продажи наркотиков, по словам Галины Макаровой, не соответствует действительности: "Машину куплена на деньги от продажи квартиры, полученной по наследству. Это легко доказывается документами, но никто не разбирался".

Обвинение также строилось на том факте, что знакомый Максима, еще один фигурант этого же дела, одолжил ему свою банковскую карточку, попросив снять с нее 30 рублей (около 15 долларов). Следствие сочло этот эпизод доказательством участия Максима в действиях организованной группы. Галина Макарова утверждает, что ее сын понятия не имел, чем занимались его знакомые, проходившие в качестве обвиняемых по одному с ним делу. "Ребята действительно были знакомы, с рождения жили в одном дворе, но отсюда не следует, что сын знал, чем они занимаются", - говорит женщина.

Контекст

В Беларуси с 2015 года ужесточилось наказание за сбыт наркотиков. Принесло ли оно свои плоды, и почему матери осужденных жалуются на приговоры, выясняла DW. (03.10.2016)

Методы лечения наркозависимости в Германии и Беларуси принципиально не отличаются, но есть разница в организации помощи и профилактики наркомании. (27.05.2013)

Авторы доклада о наркотических предпочтениях жителей европейских городов отмечают рост популярности кокаина и экстази. Концентрацию запрещенных веществ замеряли на предприятиях по очистке сточных вод в 60 городах Европы. (08.03.2018)

Встреча в Администрации президента

Когда задержали Милада, сына 40-летней минчанки Марины, ему было 17 лет, и у него оставалось полгода до завершения срока судимости (2 года условно по ч.1 ст.328). "Все это время он ходил отмечаться в милицию, его несколько раз задерживали, никаких наркотиков при нем не находили, но всякий раз говорили: мы тебя все равно посадим", - рассказывает мать Милада. - Мою квартиру обыскивали пять раз без санкции прокурора, ни разу ничего не нашли. Задержали его, когда он в очередной раз пришел отметиться. Никаких наркотиков и тогда при нем не обнаружили".

По ее словам, в ходе следствия адвокат Милада предлагал ему признать участие в групповых деяниях, обещая, что в этом случае парень будет осужден не на 15-17, а на 12-15 лет заключения. Милад свою вину не признал, и доказательств квалификации дела по ч.4 ст. 328 на суде представлено не было. Тем не менее, ему вынесли приговор как участнику организованной группы, распространявшей наркотики, рассказывает Марина.

2 мая участниц голодовки ждут в Администрации президента страны. Женщины надеются, что во встрече примут участие глава МВД Игорь Шуневич, председатель Верховного суда Валентин Сукало, генпрокурор Александр Конюк, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко и руководители обеих палат белорусского парламента -  Палаты представителей и Совета Республики. Если встреча по какой-либо причине не состоится, к голодовке подключатся родственники других осужденных по статье 328.

Смотрите также:
Смотреть видео 00:47

Кто в Германии может купить в аптеке коноплю?

  • Виагра

    Таблетки, изменившие мир

    20 лет виагре

    Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.

  • Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду

    Таблетки, изменившие мир

    Чудо-таблетка

    Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.

  • Противозачаточные таблетки

    Таблетки, изменившие мир

    Гормональный контрацептив

    Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.

  • Пенициллин

    Таблетки, изменившие мир

    Антибиотики

    В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.

  • Аспирин

    Таблетки, изменившие мир

    Аспирин

    Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.

  • Повышенное артериальное давление

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки, понижающие давление

    Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.

  • Антикоагулянты после замены сердечного клапана

    Таблетки, изменившие мир

    Маркумар, варфарин, плавикс…

    Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.

  • Таблетки от аллергии

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки от аллергии

    Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.

  • Антидепрессанты

    Таблетки, изменившие мир

    Антидепрессанты

    Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.

  • Витамин C

    Таблетки, изменившие мир

    Витамины

    То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Таблетки, изменившие мир

В свое время появление этих лекарственных средств стало сенсацией в медицине, а сегодня многим без них трудно представить свою жизнь. (27.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто в Германии может купить в аптеке коноплю?  

Дельфинов.комментарий: взорвет ли конопля из России немецкий рынок?  

Чем опасны "легальные наркотики"?  

Самые читаемые сегодня

Выборы премьера Армении провалены - что дальше?  

Эксперт SIPRI: Военные расходы России снижаются  

Минфин США дал еще месяц на продажу активов "Русала", En+ и ГАЗа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно