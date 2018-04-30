 Марокко разрывает дипломатические отношения с Ираном | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.05.2018
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Мир

Марокко разрывает дипломатические отношения с Ираном

Власти Марокко обвиняют "Хезболлах" в поставках оружия Фронту Полисарио, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Насер Бурита

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Насер Бурита

Власти Марокко разрывают дипломатические отношения с Ираном, сообщил во вторник, 1 мая, марокканский министр иностранных дел Насер Бурита. Такое решение было принято из-за того, что, по данным Рабата, через ливанскую партию "Хезболлах" Тегеран оказывает военную поддержку Фронту Полисарио, в частности, поставляет ему оружие.

Контекст

Хорст Кёлер назначен новым личным посланником генсека ООН по урегулированию спора вокруг Западной Сахары. Экс-президент ФРГ будет переговорщиком между Марокко и Фронтом Полисарио. (17.08.2017)

Сирийская война давно перестала быть лишь противостоянием президента Башара Асада и вооруженных группировок. И за тем, и за другими стоят интересы региональных и мировых лидеров. (12.04.2018)

Решение принято по соображениям сугубо двустороннего характера и никак не связано с региональными или международными событиями, пояснил позднее глава марокканского МИДа. Он подчеркнул, что речь идет о территориальной целостности и безопасности Марокко. По словам Буриты, посол Марокко в Иране уже покинул Тегеран, иранское посольство в Рабате должно быть закрыто в ближайшее время.

Фронт Полисарио выступает за независимость Западной Сахары от Марокко. Западная Сахара - спорная территория в Северной Африке, бывшая испанская колония, большая часть которой после провозглашения независимости в 1975 году была оккупирована Марокко. Фронт Полисарио требует проведения референдума о независимости региона. Рабат предлагает закрепить статус автономии этой территории в составе Марокко.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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