 Марк Цукерберг в Европарламенте извинился за утечку данных | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.05.2018
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Мир

Марк Цукерберг в Европарламенте извинился за утечку данных

В Брюсселе повторилась история выступления Марка Цукерберга в Конгрессе США. Сначала он извинился, потом уклончиво ответил на вопросы руководителей фракций Европарламента.

Выступление Цукерберга в Европарламенте

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг, выступая во вторник, 22 мая, в Европарламенте на встрече с руководителями фракций, принес свои извинения в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей. Он подчеркнул, что не смог вовремя разглядеть опасность неправомерного использования личных данных со стороны разработчиков приложений. "Это была ошибка, и я прошу за нее прощения", - заявил Цукерберг. В целом Цукерберг повторил извинения, которые раньше произнес в Конгрессе США.

Контекст

Личная информация попала не в те руки, бизнес-модель социальной сети под сомнением. В центре скандала - основатель Facebook Марк Цукерберг. Анне Шведт рассказывает из Нью-Йорка. (11.04.2018)

Основатель соцсети назвал появление данных пользователей у Cambridge Analytica собственной ошибкой и пообещал проверить все приложения, у которых имеется доступ к пользовательской информации. (11.04.2018)

Основатель Facebook назвал жителей Европы "большой и невероятно важной частью глобального сообщества". Он подчеркнул, что Facebook для своих коммерческих целей используют 18 миллионов европейских компаний, причем большинство не платит за это ни цента. Половина из этого числа смогли в результате этой кооперации найти новых сотрудников.

Руководители фракций Европарламента задали Цукербергу острые вопросы, на которые он, как отмечает агентство dpa, ответил уклончиво. Так, Цукерберг не признал, что Facebook монополизировал рынок социальных сетей. "С моей точки зрения, у нас каждый день появляются новые конкуренты", - заметил он.

Крупнейшая утечка в истории Facebook

Несколько лет назад компания Cambridge Analytica воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию.

Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.

После обнародования информации об утечке пользователи соцсети запустили кампании #DeleteFacebook и #BoycottFacebook. Ряд компаний приостановили размещение рекламы в социальной сети.

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    Автор: Элла Володина


Контекст

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Ссылки в интернете

Утечка данных из Facebook: при чем тут Cambridge Analytica и Алекс Коган

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За что отчитывался Цукерберг перед Сенатом и причем тут российский след?  

Как обмануть алгоритмы соцсетей  

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