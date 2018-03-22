Мария Максакова: В Украине живется свободно | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.03.2018

Спустя год после трагической гибели своего мужа в Киеве оперная певица Мария Максакова нашла в себе силы не только продолжать жить, но и выйти на новые уровни творчества. Живущая в Украине певица учит украинский язык, активно работает над новыми ролями в театрах и записывает экспериментальный альбом. В Украину Максакова, которая ранее была депутатом Госдумы РФ и состояла в партии "Единая Россия" (ЕР)", и ее супруг - тоже экс-депутат Госдумы - Денис Вороненков переехали в 2016 году. 23 марта 2017 года Вороненков был смертельно ранен несколькими выстрелами в упор в центре Киева.

О своей новой жизни Мария Максакова рассказала в интервью DW.

DW: Как вы оцениваете итоги следствия по делу об убийстве вашего мужа?

Мария Максакова: Украинскими правоохранителями была проделана колоссальная работа, которая наверняка войдет в учебники криминалистики, так как раскрытие заказного убийства случается крайне редко. Как бы мне ни хотелось поверить в другую версию убийства, более, так сказать, щадящую, предоставленные мне лично доказательства не дают оснований сомневаться в материалах следствия.

- Есть ли у вас надежда на то, что исполнители и организаторы этого преступления понесут заслуженное наказание?

- Убийство моего мужа раскрыто по горячим следам. И насчет наказания для исполнителей и заказчиков я не сомневаюсь.

- Российские СМИ упрекают вас в противоречивых заявлениях о причастности к смерти Дениса Вороненкова вашего бывшего гражданского мужа Тюрина. По их словам, вы обращались к нему за помощью уже после совершения убийства в Киеве. Что вы можете сказать в ответ на эти упреки?

- С момента моего переезда в Украину российские СМИ упрекали меня во всех мыслимых и немыслимых вещах исключительно на основании собственной извращенной фантазии. Во лжи каждый ограничен лишь собственной совестью, другое дело правда - она всегда одна и ограничена сама собой.

На месте убийства Дениса Вороненкова в Киеве

А моя версия о заказчиках убийства ничуть не поменялась. Я с самого первого дня связывала расправу над Денисом с его профессиональной деятельностью и участием в расследовании афер в высших эшелонах ФСБ. В информацию о причастности к организации убийства Тюрина я до последнего момента старалась не верить - все-таки от этого человека я родила двоих детей. Я много помогала ему в жизни и считала, что даже если к нему обратятся с подобным предложением, он откажется его выполнять. К сожалению, он выбрал другое и совместил "приятное с полезным".

- Как вы отнеслись к запрету украинских властей вам лично и всем россиянам проголосовать в Украине на выборах президента России 18 марта?

- Я не огорчилась.

- Общаетесь ли вы со своими коллегами из России? Каковы их настроения при нынешнем режиме, и насколько они на самом деле сходны или отличны от картинки, которую подает российская пресса?

- Жизнь показала, что из огромного количества окружавших меня знакомых друзей очень мало. Вот с ними я и общаюсь. Это очень рассудительные и здравомыслящие люди, способные отличать реальность от телекартинок.

- Как вам живется в Украине? Что вам здесь нравится и что не нравится?

- Живется хорошо и свободно. Мне не хватает лишь Дениса. И, конечно, по старшим детям скучаю.

- У вас уже есть опыт не только исполнения музыкальных произведений на украинском языке, но и проведения на нем интервью российскому телеканалу НТВ. Насколько легко дается вам изучение украинского языка, и почему вообще вы решили им овладеть?

- Мне всегда интересно узнавать и познавать новую культуру, а, изучив язык, глубже проникаешь в ее суть, лучше чувствуешь другой народ. Украинский язык очень музыкальный, певучий. Живя в России, я часто исполняла на концертах произведения на украинском языке - ведь это красиво! Да и не только я. По сути, у каждого известного исполнителя есть в репертуаре несколько произведений на украинском. И кроме того, разве не лучше, чтобы слова благодарности Украине звучали на украинском?

- Насколько вам удается реализовать себя в искусстве в этот ваш украинский период жизни?

- Прошлый год, безусловно, был очень тяжелым для меня. Сейчас постепенно мой жизненный темп ускоряется, переходя в сверхзвуковой.

- Означает ли это, что у вас большие творческие планы на ближайшее будущее?

- Сейчас я участвую в постановке оперы "Отелло" в Харьковском национальном оперном театре, далее по плану работа в оперных театрах - Киева, Львова и Днепра, серия концертов по Украине, участие в некоторых фестивалях и в качестве исполнителя, и в качестве члена жюри. В работе еще несколько проектов в новом для меня амплуа. Так что, как говорится - следите за анонсами.

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