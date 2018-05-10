Марина Влади - не только вдова Высоцкого

Марине Влади, французской актрисе и певице русского происхождения, вдове Владимира Высоцкого, 10 мая исполнилось 80 лет. DW рассказывает о ее судьбе и ее фильмах.
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