Марина Влади - не только вдова Высоцкого

Марина Влади - звезда французская и русская

С Владимиром Высоцким

С Владимиром Высоцким Марина Влади познакомилась в 1967 году, увидев его в спектакле Театра на Таганке. Спустя три года они поженились. Любовь их оказалась крепкой, несмотря на постоянную разлуку, редкие встречи и саморазрушающее пристрастие Высоцкого к алкоголю, а потом и к наркотикам. Он посвятил Марине несколько песен и великолепные последние стихи: "Двенадцать лет тобой и Господом храним..."