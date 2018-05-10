 Марина Влади - не только вдова Высоцкого | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.05.2018
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Культура и стиль жизни

Марина Влади - не только вдова Высоцкого

Марине Влади, французской актрисе и певице русского происхождения, вдове Владимира Высоцкого, 10 мая исполнилось 80 лет. DW рассказывает о ее судьбе и ее фильмах.

  • Марина Влади

    Марина Влади - звезда французская и русская

    Дочь певца и балерины

    Настоящее имя Марины Влади - Екатерина Марина Полякова-Байдарова. Она родилась во Франции, в семье оперного певца, летчика Первой мировой Владимира Полякова-Байдарова и балерины Милицы Энвальд, дочери русского генерала. Еще ребенком вышла на балетную сцену, очень рано начала сниматься в кино. В 1950-е годы играла, в основном, юных соблазнительниц. Позже прославилась как характерная актриса.

  • Марина Влади и Владимир Высоцкий

    Марина Влади - звезда французская и русская

    С Владимиром Высоцким

    С Владимиром Высоцким Марина Влади познакомилась в 1967 году, увидев его в спектакле Театра на Таганке. Спустя три года они поженились. Любовь их оказалась крепкой, несмотря на постоянную разлуку, редкие встречи и саморазрушающее пристрастие Высоцкого к алкоголю, а потом и к наркотикам. Он посвятил Марине несколько песен и великолепные последние стихи: "Двенадцать лет тобой и Господом храним..."

  • Марина Влади и Робер Оссейн

    Марина Влади - звезда французская и русская

    Первый муж

    О романе Марины Влади и Владимира Высоцкого написано очень много. А ее первым мужем был известный французский актер и режиссер Робер Оссейн, прославившийся, среди прочего, в роли Жоффрея де Пейрака в фильмах об Анжелике. Настоящее имя его - Абрахам Гусейнов, отец его - азербайджанец, мать - еврейка из Бессарабии. С детства он говорит по-русски, как и Марина Влади.

  • Марина Влади

    Марина Влади - звезда французская и русская

    17-летняя колдунья

    Марина Влади вышла замуж за Робера Оссейна, когда ей было всего 17 лет. Их бурный роман начался на съемках фильма "Негодяи спускаются в ад". Но настоящую славу принесла Марине главная роль в фильме "Колдунья" по мотивам повести Куприна "Олеся" (на снимке). Марина Влади и Робер Оссейн прожили вместе пять лет. У них два общих сына: Игорь и Петр.

  • Марина Влади и Вальтер Гиллер

    Марина Влади - звезда французская и русская

    Мелодрама с хэппи-эндом

    В 1954 году Марина Влади, несмотря на свои юные годы, была уже довольно известна - во всяком случае, настолько, что ее пригласили сниматься и в Германию. В фильме "Она" Влади сналась вместе с немецким актером Вальтером Гиллером (на снимке) в роли молоденькой парижанки, которая влюбляется в венгерского художника. Сентиментальная мелодрама с элементами эротики заканчивается хэппи-эндом.

  • Марина Влади

    Марина Влади - звезда французская и русская

    Главный приз в Каннах

    У фильма, в котором Марина Влади сыграла в 1963 году, два названия. Первое - "Супружеская постель" - прокатчикам показалось слишком фривольным, поэтому в Италии и Франции он шел под другим названием: "Современная история. Королева пчел". Речь идет о молодоженах, которые хотят как можно быстрее завести детей. Фильм был показан в Каннах, где Марина Влади получила главный приз за лучшую женскую роль.

  • Марина Влади

    Марина Влади - звезда французская и русская

    В Париже конца шестидесятых

    Фильм "Две или три вещи, которые я знаю о ней" (1967) некоторые критики считают вершиной творчества Жан-Люка Годара. Лента почти документальна и показывает один день из жизни Жюльет Жансон, которая живет в пригороде Парижа вместе с мужем и сыном и раз в неделю прирабатывает проституцией, чтобы купить себе модные вещи. Это великолепная зарисовка Парижа 1960-х годов.

  • Марина Влади

    Марина Влади - звезда французская и русская

    По-прежнему в форме

    Марине Влади исполнилось 80 лет. Она по-прежнему держит себя в хорошей форме. Она ходит на выставки, оперные премьеры. Сама время от времени играет в театре, но не часто: это большая физическая нагрузка. Живет недалеко от центра Парижа. Во дворике при ее квартире растет посаженная ей береза, висят кормушки для птиц. Интервью дает редко и неохотно.

    Автор: Ефим Шуман


  • Марина Влади

    Марина Влади - звезда французская и русская

    Дочь певца и балерины

    Настоящее имя Марины Влади - Екатерина Марина Полякова-Байдарова. Она родилась во Франции, в семье оперного певца, летчика Первой мировой Владимира Полякова-Байдарова и балерины Милицы Энвальд, дочери русского генерала. Еще ребенком вышла на балетную сцену, очень рано начала сниматься в кино. В 1950-е годы играла, в основном, юных соблазнительниц. Позже прославилась как характерная актриса.

  • Марина Влади и Владимир Высоцкий

    Марина Влади - звезда французская и русская

    С Владимиром Высоцким

    С Владимиром Высоцким Марина Влади познакомилась в 1967 году, увидев его в спектакле Театра на Таганке. Спустя три года они поженились. Любовь их оказалась крепкой, несмотря на постоянную разлуку, редкие встречи и саморазрушающее пристрастие Высоцкого к алкоголю, а потом и к наркотикам. Он посвятил Марине несколько песен и великолепные последние стихи: "Двенадцать лет тобой и Господом храним..."

  • Марина Влади и Робер Оссейн

    Марина Влади - звезда французская и русская

    Первый муж

    О романе Марины Влади и Владимира Высоцкого написано очень много. А ее первым мужем был известный французский актер и режиссер Робер Оссейн, прославившийся, среди прочего, в роли Жоффрея де Пейрака в фильмах об Анжелике. Настоящее имя его - Абрахам Гусейнов, отец его - азербайджанец, мать - еврейка из Бессарабии. С детства он говорит по-русски, как и Марина Влади.

  • Марина Влади

    Марина Влади - звезда французская и русская

    17-летняя колдунья

    Марина Влади вышла замуж за Робера Оссейна, когда ей было всего 17 лет. Их бурный роман начался на съемках фильма "Негодяи спускаются в ад". Но настоящую славу принесла Марине главная роль в фильме "Колдунья" по мотивам повести Куприна "Олеся" (на снимке). Марина Влади и Робер Оссейн прожили вместе пять лет. У них два общих сына: Игорь и Петр.

  • Марина Влади и Вальтер Гиллер

    Марина Влади - звезда французская и русская

    Мелодрама с хэппи-эндом

    В 1954 году Марина Влади, несмотря на свои юные годы, была уже довольно известна - во всяком случае, настолько, что ее пригласили сниматься и в Германию. В фильме "Она" Влади сналась вместе с немецким актером Вальтером Гиллером (на снимке) в роли молоденькой парижанки, которая влюбляется в венгерского художника. Сентиментальная мелодрама с элементами эротики заканчивается хэппи-эндом.

  • Марина Влади

    Марина Влади - звезда французская и русская

    Главный приз в Каннах

    У фильма, в котором Марина Влади сыграла в 1963 году, два названия. Первое - "Супружеская постель" - прокатчикам показалось слишком фривольным, поэтому в Италии и Франции он шел под другим названием: "Современная история. Королева пчел". Речь идет о молодоженах, которые хотят как можно быстрее завести детей. Фильм был показан в Каннах, где Марина Влади получила главный приз за лучшую женскую роль.

  • Марина Влади

    Марина Влади - звезда французская и русская

    В Париже конца шестидесятых

    Фильм "Две или три вещи, которые я знаю о ней" (1967) некоторые критики считают вершиной творчества Жан-Люка Годара. Лента почти документальна и показывает один день из жизни Жюльет Жансон, которая живет в пригороде Парижа вместе с мужем и сыном и раз в неделю прирабатывает проституцией, чтобы купить себе модные вещи. Это великолепная зарисовка Парижа 1960-х годов.

  • Марина Влади

    Марина Влади - звезда французская и русская

    По-прежнему в форме

    Марине Влади исполнилось 80 лет. Она по-прежнему держит себя в хорошей форме. Она ходит на выставки, оперные премьеры. Сама время от времени играет в театре, но не часто: это большая физическая нагрузка. Живет недалеко от центра Парижа. Во дворике при ее квартире растет посаженная ей береза, висят кормушки для птиц. Интервью дает редко и неохотно.

    Автор: Ефим Шуман


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  • Рианна

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    Рианна: 30 лет

    Робин Рианна Фенти родилась 20 февраля 1988 года на острове Барбадос. Пела с детства, в 15 лет была замечена американским продюсером и переехала в Соединенные Штаты, где сделала головокружительную музыкальную карьеру, являясь на сегодня одной из самых хорошо продаваемых исполнительниц мира.

    Автор: Дарья Брянцева


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