 Марадона возглавит правление брестского ″Динамо″ | Футбол | DW | 16.05.2018
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Футбол

Марадона возглавит правление брестского "Динамо"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона подписал контракт с "Динамо" из Бреста. После ЧМ-2018 он станет председателем правления белорусского клуба.

Диего Марадона

Диего Марадона

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с брестским "Динамо" - он будет председателем правления клуба. Об этом вечером во вторник, 15 мая, сообщается в Twitter "Динамо". Марадона подтвердил эту информацию в своем аккаунте в Instagram.

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"Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест", - уточнили в пресс-службе клуба.

Марадона приступит к новой должности после чемпионата мира в России. Пресс-конференция с участием аргентинского специалиста и представителей брестского "Динамо" пройдет в Emirates Palace в Абу-Даби. Дата ее проведения пока не объявлена.

Предыдущим местом работы Марадоны был клуб "Аль-Фуджайра" из ОАЭ, где он занимал пост главного тренера. В 2008-2010 годах Диего Марадона тренировал сборную Аргентины. В качестве футболиста он выиграл чемпионат мира 1986 года.

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