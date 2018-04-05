Макрон призвал Путина повлиять на Дамаск ради мира в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал российского президента Владимира Путина использовать "все свое влияние" на сирийские власти для окончания вооруженного конфликта. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщают в Елисейском дворце, по результатам телефонного разговора между двумя президентами.

Только прекращение огня способно обеспечить защиту гражданского населения, возвращение к переговорному процессу и препятствовать усилению "Исламского государства", отметил Макрон в разговоре с Путиным. Агентство AFP напоминает, что с призывами повлиять на Башара Асада Макрон обращался к Путину также в феврале и марте.

Встреча с курдами

Макрон в последние месяцы активнее занимается сирийским конфликтом - так в конце марта он встретился с делегацией курдов, представляющих "Силы демократической Сирии" (SDF) и выразил курдскому движению поддержку.

"Президент республики напомнил, что после принятия Советом Безопасности резолюции 2401 Франция ясно выразила свою озабоченность ситуацией в районе Африна и потребовала обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи мирному населению. Он заверил "Силы демократической Сирии" в их поддержке Францией", - указывается в заявлении. Макрон, как сообщили в администрации президента, "высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между "Силами демократической Сирии" и Турцией".

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