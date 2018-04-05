 Макрон призвал Путина повлиять на Дамаск ради мира в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.04.2018
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Мир

Макрон призвал Путина повлиять на Дамаск ради мира в Сирии

Только прекращение огня способно обеспечить защиту гражданского населения Сирии, возвращение к переговорному процессу и препятствовать усилению "Исламского государства", считает президент Франции.

Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал российского президента Владимира Путина использовать "все свое влияние" на сирийские власти для окончания вооруженного конфликта. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщают в Елисейском дворце, по результатам телефонного разговора между двумя президентами.

Контекст

В то время как Ангела Меркель осудила турецкую военную кампанию против курдов в Сирии, Берлин продолжает поставки оружия и боеприпасов Анкаре. (30.03.2018)

Президент Франции встретился с делегацией "Сил демократической Сирии". Анкара обвинила Париж в поддержке террористов.  (30.03.2018)

Только прекращение огня способно обеспечить защиту гражданского населения, возвращение к переговорному процессу и препятствовать усилению "Исламского государства", отметил Макрон в разговоре с Путиным. Агентство AFP напоминает, что с призывами повлиять на Башара Асада Макрон обращался к Путину также в феврале и марте.

Встреча с курдами

Макрон в последние месяцы активнее занимается сирийским конфликтом - так в конце марта он встретился с делегацией курдов, представляющих "Силы демократической Сирии" (SDF) и выразил курдскому движению поддержку.

"Президент республики напомнил, что после принятия Советом Безопасности резолюции 2401 Франция ясно выразила свою озабоченность ситуацией в районе Африна и потребовала обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи мирному населению. Он заверил "Силы демократической Сирии" в их поддержке Францией", - указывается в заявлении. Макрон, как сообщили в администрации президента, "высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между "Силами демократической Сирии" и Турцией".

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Почему план Макрона может не понравиться немцам

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Добро пожаловать, мсье президент!

    Своей красотой Елисейский дворец определенно не уступает резиденциям глав других государств. Элегантное здание французского президента - дом номер 55 на улице Фобур Сент-Оноре в 8-м округе Парижа. В самом сердце столицы, в то же время оно хорошо защищено от любопытных глаз.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    К столу в гостях у Макрона

    В Праздничном зале Елисейского дворца есть все полагающиеся атрибуты роскошного убранства: пурпурно-красные парчовые гардины, огромные люстры, позолоченные колонны... Государственные деятели со всего мира смогут отведать здесь изысканные блюда французской кухни. Путь к решению политических вопросов тоже порой может пролегать через желудок.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Кулинарное наслаждение

    Разумеется, Макрону не придется самому готовить еду. Высокую кухню президентского дворца любят высокопоставленные гости со всего мира. Поговаривают, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) даже посылала своего шеф-повара в Париж для кулинарного вдохновения. Повара Елисейского дворца готовят в год около 95 тысяч блюд - от сэндвичей до особых яств для государственных приемов.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    "Королевский пирог" для президента

    Как и в любой французской семье, в президентском дворце на праздник Богоявления подают пирог волхвов, который по-французски называется Galette de Rois, дословно - "королевский пирог". Внутри запекают миндаль или маленькую фигурку. И если она 6 января достанется Макрону, то он станет "королем". Для этого даже не придется возвращать монархию. Правда, "королем" он станет всего на один день.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    С серебряной ложкой во рту…

    … Эмманюэль Макрон не родился. Зато в его новом доме недостатка в сервизе из драгоценных металлов явно не будет. Столовые приборы здесь настолько ценные, что их размещают в особом хранилище, как рассказал один бывший шеф-повар дворца. По его словам, посетители особенно любят прихватить с собой кофейные ложечки. Так сказать, в качестве сувенира.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    А вот и сад

    Неизвестно, любят ли Эмманюэль Макрон и его жена Брижит Троньё повозиться в саду. Неизвестно и то, захочет ли первая леди Франции последовать примеру Мишель Обамы, которая обустроила в саду Белого дома грядку для овощей. В любом случае такая возможность у супруги президента Франции при желании будет.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Зеленый зал

    Недостатка комнат и залов в Елисейском дворце нет. Например, в Зеленом зале зачастую проходят заседания президента Франции с советниками и международные переговоры. В 2015 году здесь встречались лидеры стран "нормандской четверки". А жилая комната президента находится в восточном крыле дворца.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Последний взгляд на сад

    Покидающему свой пост Франсуа Олланду в свою очередь пришло время сказать Елисейскому дворцу "оревуар". Теперь ответственность за судьбу страны будет нести Эмманюэль Макрон, и его предшественнику в последние мгновения в саду дворца наверняка дышится свободнее.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Дом в сердце Французской республики

    Елисейский дворец - бессменная официальная резиденция французских правителей с 1873 года. Это здание повидало на своем веку множество президентов Французской республики и исторических моментов. Теперь в течение пяти лет хозяином дворца будет Эмманюэль Макрон. Остается только пожелать ему поскорее обжиться на новом месте!

    Автор: Вера Керн, Илья Коваль


Контекст

Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

Эмманюэль Макрон 14 мая вступает в должность президента Франции. Это означает и переезд в Елисейский дворец. Фотогалерея DW - о новом доме свежеиспеченного французского лидера и его супруги. (14.05.2017)  

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