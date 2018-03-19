Макрон призвал Путина к борьбе с химоружием | Новости из Германии о Европе | DW | 19.03.2018

В связи с отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Кремль принять меры по борьбе с химическим оружием. В телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным Макрон заявил, что Москве следует "взять под строгий контроль любые программы, о которых не проинформирована Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)", сообщает пресс-служба Елисейского дворца в понедельник, 19 марта.
Макрон призвал Путина "пролить свет" на обстоятельства, связанные с "неприемлемым нападением в Солсбери", и проинформировал о мерах безопасности, которые в этой связи были приняты для защиты французских граждан, говорится далее в сообщении. Пресс-служба президента России в свою очередь сообщает, что Москва "подтвердила готовность к проведению совместных расследований случившегося".
Ранее Совет ЕС по иностранным делам пришел к выводу, что отравление является "явным нарушением" Конвенции о запрещении химоружия и международного права, а также "подрывает опирающийся на правила международный порядок". ЕС призвал Россию срочно ответить на вопросы Великобритании и международного сообщества, а также и незамедлительно и в полном объеме раскрыть ОЗХО реализацию своей программы "Новичок".
Дело Скрипаля
Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что нападение было совершено с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".
В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и объявила об ответной высылке 23 британских дипломатов, а также закрытии Британского совета.
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Место проишествия
В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Бывший двойной агент и его дочь
Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
В больнице в состоянии комы
Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Обмен и британское гражданство
В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Атмосфера в Солсбери
Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Здесь нашли жертв отравления
Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Полицейские в защитных костюмах
Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Британские военные в Солсбери
После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi
В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Тереза Мэй обвинила Россию
Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля
По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.
Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов