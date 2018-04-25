Макрон призвал Европу и США строить миропорядок ХХI века

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал США отказаться от национализма и сохранить приверженность идеалам сотрудничества перед лицом таких угроз, как терроризм и другие вызовы.

"Я не разделяю чувства тех, кто очарован новыми сильными державами, отказом от свободы и иллюзией национализма. Мы можем выбрать изоляционизм, уход в себя и национализм - это одна из опций. Она может казаться нам соблазнительной как временное лекарство для наших страхов. Но, захлопнув дверь к миру, мы не остановим эволюцию мира", - заявил Макрон, выступая с речью в Конгрессе США в среду, 25 апреля.

Важность многостороннего подхода

Констатировав, что Францию и США объединяют общие ценности, французский президент призвал США и Европу совместно строить миропорядок XXI века. Он указал на важность многостороннего подхода к решению глобальных проблем, подчеркнув, что для успеха в этой сфере необходима помощь от США. Эмманюэль Макрон также отметил, что в нынешние критические времена необходимо защищать такие институты, как НАТО и ООН.

Затронув вопрос об атомной программе Ирана, Макрон заявил, что Тегерану нельзя позволить заполучить ядерное оружие. В то же время он предостерег: "Наша политика в отношении Ирана не должна привести к войне на Ближнем Востоке". На фоне угроз президента США Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном президент Франции заявил, что нельзя отказываться от этого документа, не получив сначала взамен чего-либо более существенного.

Свободная торговля и защита климата

Эмманюэль Макрон выразил мнение, что в условиях глобализации мир должен отвернуть идеи масштабного дерегулирования и крайнего национализма. Он заявил, что верит в свободную и справедливую торговлю, отметив, что торговые войны уничтожают рабочие места, за что придется расплачиваться среднему классу.

Макрон подчеркнул важность защиты земного климата, предупредив, что загрязнение морей, неограниченный выброс в атмосферу углекислого газа и разрушение многообразия фауны и флоры уничтожают Землю. У нас нет "планеты B", указал французский президент.

Смотрите также:

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Безоговорочная победа президентской коалиции Во втором туре выборов движение нового президента Эмманюэля Макрона одержало безоговорочную победу. По итогам обработки 97 процентов голосов "Республика на марше" с союзниками из центристской партии "Демократическое движение" получит 331 место в Национальном собрании, сообщило французское МВД.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Почти вровень с прогнозами Всего в ходе голосования распределялись 577 депутатских мандатов в нижней палате французского парламента. Экзитполы предсказывали президентской коалиции от 355 до 403 мест.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Зеленый свет для реформ Победа на парламентских выборах означает зеленый свет для реформ, которые планирует провести Макрон. Среди первых запланированных мер - либерализация трудового законодательства. Макрон также обещал снизить финансовую нагрузку на предприятия и развивать свободную торговлю.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Консерваторы сформируют крупнейший блок от оппозиции Хотя данные экзитполов разнятся, общий расклад сил по итогам голосования примерно понятен. Консервативная республиканская партия может претендовать на 97-133 мест, что вместе с союзниками позволит ей сформировать крупнейший оппозиционный блок. Социалисты получат от 30 до 49 депутатских мандатов.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Крах социалистов Для социалистов это стало сокрушительным поражением. Первый секретарь партии Жан-Кристоф Камбаделис объявил об уходе со своего поста. "Крах Социалистической партии сегодня не вызывает никаких сомнений. Вся власть - у президента республики", - заявил Камбаделис.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством "Национальный фронт" останется без фракции Партия "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая была главным конкурентом Макрона на президентских выборах, получает лишь от 4 до 8 мест. Это не позволяет правым популистам сформировать собственную фракцию в парламенте.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Марин Ле Пен впервые стала депутатом парламента Сама Ле Пен выиграла выборы на своем участке и впервые стала депутатом парламента Франции.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Рекордно низкая явка Избирательные участки закрылись в 18:00 по местному времени в небольших населенных пунктах и в 20:00 в крупных городах. Голосование во втором туре президентских выборов прошло при рекордно низкой явке избирателей, составившей около 42 процентов. Автор: Ирина Филатова

