 Макрон объяснил, как легче перераспределить беженцев в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2018
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Европа

Макрон объяснил, как легче перераспределить беженцев в ЕС

Президент Франции предложил финансировать из бюджета ЕС города, занимающиеся приемом и интеграцией беженцев. Он призвал к авторитету демократии в противовес авторитарной демократии.

Эмманюэль Макрон в Европарламенте

Эмманюэль Макрон в Европарламенте

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал предложение Германии по урегулированию проблемы с приемом и перераспределением беженцев в Европе.

"Яростные дебаты о так называемом Дублинском соглашении и перераспределении беженцев в ЕС необходимо преодолеть. Поэтому я предлагаю создать европейскую программу, которая будет напрямую финансировать города и коммуны, занимающиеся приемом и интеграцией беженцев", - заявил он, выступая во вторник, 17 апреля, в Европейском парламенте в Страсбурге с программной речью под названием "Будущее Европы".

Ранее правительство ФРГ выступило за увеличение ассигнований из бюджета ЕС на программы по приему беженцев в городах и коммунах. Берлин предложил сделать это в рамках реформирования многомиллиардного структурного фонда ЕС. Из-за споров вокруг квот по распределению мигрантов странам ЕС с 2016 года не удается достичь прогресса в деле реформирования европейской системы предоставления убежища.

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Реформа валютного союза

В своей речи Эмманюэль Макрон также вновь призвал к созданию отдельного бюджета для стран еврозоны. Он указал на необходимость скорейшего согласования дорожной карты реформирования европейского валютного и экономического союза. В качестве конкретных задач Макрон назвал завершение формирования банковского союза и создание "бюджетного потенциала, который усилит стабильность и конвергенцию в еврозоне".

Французский президент отметил, что его страна готова увеличить свой взнос в бюджет ЕС, если это позволит сделать его более эффективным. В Германии решительно отвергают призывы к созданию отдельного бюджета для 19 стран еврозоны.

Макрон призвал Европу продемонстрировать дееспособность и выразить приверженность демократии. Европе угрожают "своего рода гражданская война" и "преклонение перед нелиберальными взглядами", отметил президент Франции, намекая, очевидно, на конфликты ЕС с Венгрией и Польшей по поводу соблюдения демократических норм. "Отказ от этих основополагающих норм - самая серьезная ошибка, которую только могла бы совершить Европа. Ответ заключается не в авторитарной демократии, а в авторитете демократии", - подчеркнул Эмманюэль Макрон.

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    Автор: Ирина Филатова


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