 Макрон заявил о ″доказательствах″ химической атаки в Сирии | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2018
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Европа

Макрон заявил о "доказательствах" химической атаки в Сирии

У Франции есть доказательства того, что режим сирийского президента Башара Асада применил химическое оружие, заявил президент Франции.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об ответственности подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду войск за совершение химической атаки в городе Дума. "У нас есть доказательства применения химического оружия, по меньшей мере, газообразного хлора, и того, что оно было использовано режимом Башара Асада", - заявил он в четверг, 12 апреля, в интервью телеканалу TF1.

На применение запрещенного во всем мире химического оружия последует ответ, добавил французский лидер. При этом он не уточнил, временные рамки ответных мер. Власти Франции отреагируют тогда, когда они "сочтут это наиболее целесообразным и эффективным", отметил Макрон.

Меркель и Макрон обсудили проблему Сирии

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и Эмманюэль Макрон согласовали позиции по Сирии в телефонном разговоре. При этом стороны выразили "общую тревогу в отношении недавнего применения ядовитого газа и грозящее ослабление международного запрета химического оружия", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Контекст

Кроме того, Меркель и Макрон договорились и далее тесно согласовывать свои действия по сирийской проблеме, указал он.

Накануне президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление, пригрозив России ракетным ударом в Сирии. "Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Россия, готовься, потому что они прилетят: хорошие, новые и "умные"!", - написал хозяин Белого дома в Twitter, отреагировав на высказывания российского посла в Ливане Александра Засыпкина о готовности Москвы сбить ракеты ВВС США в случае удара по Сирии. Немецкие политики призвали Вашингтон не принимать поспешных решений и дождаться результатов расследования.

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По данным Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 70 и обратились в больницы более 500 человек. Расследованием инцидента занимается Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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    Автор: Павел Лось


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