 Майк Помпео утвержден в должности госсекретаря США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.04.2018
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Мир

Майк Помпео утвержден в должности госсекретаря США

Сенат США одобрил новое назначение бывшего главы ЦРУ. Помпео завоевал доверие Дональда Трампа, работая на посту директора службы американской внешней разведки.

Майк Помпео

Сенат США утвердил бывшего директора ЦРУ Майка Помпео в должности государственного секретаря. В поддержку кандидатуры Помпео проголосовали в четверг, 26 апреля, 57 сенаторов, 42 были против. Президент США Дональда Трамп выдвинул Помпео в качестве преемника бывшего госсекретаря Рексу Тиллерсону в марте текущего года.

Контекст

Будущий глава Госдепартамента США Майк Помпео в обстановке полной секретности слетал в КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном. Подготовка встречи Трампа и Кима вышла на новый уровень. (18.04.2018)

54-летний Помпео завоевал доверие Трампа, работая на посту директора американской службы внешней разведки. Несколько недель назад он ездил с секретной миссией в Северную Корею, где провел переговоры с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, чтобы подготовить его встречу с Трампом.

В пятницу, 27 сентября, Майк Помпео уже в новой должности будет участвовать в конференции глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

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    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


Смотреть видео 02:38

Cекрет Ким Чен Ына

 

Контекст

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

Взаимные ядерные угрозы, которыми обмениваются лидеры США и КНДР, усиливают страх в мире. Но конфликт Дональда Трампа и Ким Чен Ына служит и источником вдохновения - для карикатуристов. (04.01.2018)  

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