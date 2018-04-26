Майк Помпео утвержден в должности госсекретаря США

Сенат США утвердил бывшего директора ЦРУ Майка Помпео в должности государственного секретаря. В поддержку кандидатуры Помпео проголосовали в четверг, 26 апреля, 57 сенаторов, 42 были против. Президент США Дональда Трамп выдвинул Помпео в качестве преемника бывшего госсекретаря Рексу Тиллерсону в марте текущего года.

54-летний Помпео завоевал доверие Трампа, работая на посту директора американской службы внешней разведки. Несколько недель назад он ездил с секретной миссией в Северную Корею, где провел переговоры с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, чтобы подготовить его встречу с Трампом.

В пятницу, 27 сентября, Майк Помпео уже в новой должности будет участвовать в конференции глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

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