 МАГАТЭ подтверждает соблюдение Ираном условий ядерной сделки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.05.2018
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Мир

МАГАТЭ подтверждает соблюдение Ираном условий ядерной сделки

Международное агентство по атомной энергии считает ядерную сделку с Ираном "большим достижением". Ранее президент США Трамп объявил о выходе Вашингтона из этого соглашения.

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано (фото из архива)

Тегеран исполняет обязательства, взятые в рамках заключенного ранее с шестью странами соглашения по иранской ядерной программе, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) стал "большим достижением", позволяющим установить контроль над ядерным потенциалом Ирана, отмечается в заявлении Амано, опубликованном на сайте МАГАТЭ в среду, 9 мая.

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Организация напоминает, что она контролирует исполнение Тегераном взятых в рамках СВПД обязательств в соответствии с поручением Совета Безопасности ООН и полномочиями, возложенными Советом управляющих МАГАТЭ в 2015 году. При этом МАГАТЭ "пристально следит" за тем, как развиваются события вокруг ядерной сделки с Ираном.

США вышли из ядерной сделки с Ираном

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США из СВПД, который был заключен с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года, в период президентства Барака Обамы. Соглашение предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. 

Выходя из сделки, Трамп обвинил иранский режим в поддержке терроризма и заявил, что СВПД допускает возможность обмана со стороны Тегерана, который стремится продолжать обогащение урана. Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай в свою очередь подтвердили намерение по-прежнему выполнять условия сделки. 

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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